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ＰＳＳ　大幅に3日ぶり反発、新型コロナデルタ株などを検出するPCR試薬を販売開始へ／新興市場スナップショット

2021年7月7日 10:13

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記事提供元：フィスコ


*10:13JST <7707> ＰＳＳ 816 +13
大幅に3日ぶり反発。仏エリテック社製の新型コロナウイルス変異検出用試薬「SARS-CoV-2 Extended ELITe MGB Kit」及び「SARS-CoV-2 Extended-ELITe Positive Control」を12日から販売開始すると発表している。先行受注は6日から。現在販売中の研究用試薬を拡張してデルタ株（インド型変異株）など4種の変異を同時に検出するマルチプレックスPCR試薬で、プレシジョン・システム・サイエンスの全自動PCR検査装置に対応している。《FA》

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