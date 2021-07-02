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JUKIなど／来週の買い需要
[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <3093> ;トレファク;272%;30700;3.39;961;7 <2804> ;ブルドック;197%;53500;0.12;2329;13 <3546> ;アレンザHD;194%;34200;1.18;1266;22 <5609> ;日鋳造;172%;16700;1.96;892;11 <6904> ;原田工業;156%;6100;1.82;912;4 <6087> ;アビスト;147%;2500;0.29;2961;35 <3676> ;デジタルハーツ;146%;36400;2.28;1518;15 <7686> ;カクヤスG;145%;1600;2.11;1686;1 <6961> ;エンプラス;144%;27100;0.39;3725;50 <6440> ;JUKI;144%;200800;4.51;807;20 <3548> ;バロック;137%;60800;0.66;814;13 <8365> ;富山銀;135%;2300;0.22;2370;9 <4448> ;Ｃｈａｔｗｏｒｋ;132%;127300;1.98;1070;-4 <7525> ;リックス;125%;1000;5.14;1550;14 <4820> ;EMシステムズ;119%;57300;0.87;848;5 <8118> ;キング;114%;1600;16.00;509;2 <9850> ;グルメ杵屋;111%;65000;0.55;967;3 <7443> ;横浜魚類;100%;200;5.95;554;3 <7475> ;アルビス;97%;3100;1.02;2343;3 <3788> ;GMO-GS;95%;64600;1.78;4780;150
[コメント]
JUKIの信用倍率は4.5倍台と取り組み妙味はないものの、安値圏での推移が続くことから売り方にとっては厳しい需給状況であろう。《FA》
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