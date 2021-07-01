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ラクオリア創薬 大幅反落、21年12月期の業績予想を下方修正で中計も見直し／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:51JST <4579> ラクオリア創薬 1058 -116
大幅反落。21年12月期の営業損益を従来予想の4.20億円の黒字から0.61億円の黒字（前期実績4.86億円の赤字）に下方修正している。新型コロナウイルスの流行で上市品の販売への影響や臨床試験施設の閉鎖、提携先企業での研究開発活動の制限などが発生し、ロイヤルティ収入が減少する見通し。併せて中期経営計画を見直し、営業利益目標を22年度は5.56億円（見直し前7.04億円）、23年度を6.81億円（同4.40億円）に変更した。《TY》
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