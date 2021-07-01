

*08:14JST 7/1

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34502.51、+210.22）

・シカゴ日経先物は上昇（28765、大阪比+15）

・1ドル111円10-20銭

・VIX指数は低下（15.83、-0.19）

・米原油先物は上昇（73.47、+0.49）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28791.53、-21.08）

・ナスダック総合指数は下落（14503.95、-24.38）

・SOX指数は下落（3345.31、-3.55）

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・日銀短観（6月）

・製造業PMI（6月）

・国内新車販売台数（6月）

・路線価（1月1日現在）

・中国財新製造業PMI（6月）

・中国共産党創建100周年記念日

・ユーロ圏製造業PMI（6月）

・ユーロ圏失業率（5月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米建設支出（5月）

・米ISM製造業景況指数（6月）

・石油輸出機構（OPEC）総会

・香港、カナダは休場《ST》