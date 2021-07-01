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7/1の強弱材料

2021年7月1日 08:14

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記事提供元：フィスコ


*08:14JST 7/1
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（34502.51、+210.22）
・シカゴ日経先物は上昇（28765、大阪比+15）
・1ドル111円10-20銭
・VIX指数は低下（15.83、-0.19）
・米原油先物は上昇（73.47、+0.49）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（28791.53、-21.08）
・ナスダック総合指数は下落（14503.95、-24.38）
・SOX指数は下落（3345.31、-3.55）
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・日銀短観（6月）
・製造業PMI（6月）
・国内新車販売台数（6月）
・路線価（1月1日現在）
・中国財新製造業PMI（6月）
・中国共産党創建100周年記念日
・ユーロ圏製造業PMI（6月）
・ユーロ圏失業率（5月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米建設支出（5月）
・米ISM製造業景況指数（6月）
・石油輸出機構（OPEC）総会
・香港、カナダは休場《ST》

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