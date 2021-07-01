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NY金：小幅高で1771.60ドル、時間外取引で伸び悩む
記事提供元：フィスコ
*07:29JST NY金：小幅高で1771.60ドル、時間外取引で伸び悩む
NY金先物8月限は小幅高（COMEX金8月限終値：1771.60 ↑8.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比+8.00ドルの1771.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1753.20ドル-1774.70ドル。ロンドン市場の序盤にかけて1753.20ドルまで下落。ニューヨーク市場の中盤にかけて1774.70ドルまで反発したが、ドル高が続いており、安全逃避的な金買いは拡大しなかった。時間外取引では1770ドル近辺で推移。《FA》
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