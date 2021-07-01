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今日の注目スケジュール：日銀短観、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など

2021年7月1日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　日銀短観(大企業製造業DI)(4-6月)　17　5
09:30　製造業PMI(6月)　　51.5
14:00　自動車販売台数(6月)　　30.9％


＜海外＞
10:30　豪・貿易収支(5月)　102.50億豪ドル　80.28億豪ドル
10:45　中・財新製造業PMI(6月)　52.1　52.0
14:00　印・製造業PMI(6月)　　50.8
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(6月)　63.1　63.1
18:00　欧・ユーロ圏失業率(5月)　8.0％　8.0％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(6月)　　0.57％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　41.1万件
22:00　ブ・製造業PMI(6月)　　53.7
23:00　米・建設支出(5月)　0.5％　0.2％
23:00　米・ISM製造業景況指数(6月)　61.0　61.2
27:00　ブ・貿易収支(6月)　　92.91億ドル


米・自動車販売(6月、2日までに)　1705万台　1699万台

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注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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