関連記事
今日の注目スケジュール：日銀短観、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀短観、中財新製造業PMI、米ISM製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 日銀短観(大企業製造業DI)(4-6月) 17 5
09:30 製造業PMI(6月) 51.5
14:00 自動車販売台数(6月) 30.9％
＜海外＞
10:30 豪・貿易収支(5月) 102.50億豪ドル 80.28億豪ドル
10:45 中・財新製造業PMI(6月) 52.1 52.0
14:00 印・製造業PMI(6月) 50.8
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(6月) 63.1 63.1
18:00 欧・ユーロ圏失業率(5月) 8.0％ 8.0％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(6月) 0.57％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 41.1万件
22:00 ブ・製造業PMI(6月) 53.7
23:00 米・建設支出(5月) 0.5％ 0.2％
23:00 米・ISM製造業景況指数(6月) 61.0 61.2
27:00 ブ・貿易収支(6月) 92.91億ドル
米・自動車販売(6月、2日までに) 1705万台 1699万台
中・中国共産党創建100周年記念日
OPEC総会
「OPECプラス」閣僚級会合
英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が基調講演
英・ベイリー英中央銀行総裁が講演
スロベニアが欧議長国に就任
香港・株式市場は祝日のため休場(香港返還記念日)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 7/2の強弱材料 7/ 2 08:21
- 今日の注目スケジュール：米非農業部門雇用者数、米失業率、米製造業受注など 7/ 2 06:30
- 7/1の強弱材料 7/ 1 08:14
- 6/30の強弱材料 6/30 08:24
- 今日の注目スケジュール：鉱工業生産指数、住宅着工件数、中製造業PMIなど 6/30 06:30