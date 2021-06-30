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【M&A速報：2021/06/30（1）】東芝<6502>、初のカーブアウトベンチャー「サイトロニクス」を設立_

2021年6月30日 12:48

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記事提供元：フィスコ


*12:48JST 【M&A速報：2021/06/30（1）】東芝<6502>、初のカーブアウトベンチャー「サイトロニクス」を設立_
■東芝<6502>、初のカーブアウトベンチャー「サイトロニクス」を設立　Beyond Next Venturesも出資

■自動車整備・修理出張サービスのSeibii、シリーズAでグロービス・キャピタル・パートナーズなどから総額8.4億円の資金調達を実施

■武蔵野大学部生創業スタートアップXtraveler、プレシードで小野写真館などから資金調達を実施

■副業人材マッチングサービス展開のJOINS、プレシリーズAで約9000万円の資金調達を完了

■東南アジア妊活支援企業LUMIROUS、エンジェルラウンドで資金調達を実施

■家族信託クラウドシステム「スマート家族信託」提供のトリニティ・テクノロジー、シードラウンドで資金調達を実施

■てんかん診療プラットフォーム「nanacara」開発のノックオンザドア、プレシリーズAで総額約1.8億円の資金調達を実施

■国内最大級の障がい者特化型プラットフォーム事業のVALT JAPAN、みずほキャピタルなどから総額約2億円の資金調達を実施

■e-Storyサービス「peep」運営のtaskey、中国テンセントグループから資金調達を実施　シリーズDラウンドが完了

■富士化学工業、日医工<4541>から富山第二工場を譲り受け

■ジム会員アプリを手掛けるブラジルGympass社、ソフトバンクグループ<9984>などから2.2億ドルの資金調達を実施

■ソニー・インタラクティブエンタテインメント、フィンランドのゲーム開発会社Housemarque社を買収

■免疫生物研究所<4570>、子会社で血中脂質詳細検査サービス等のスカイライト・バイオテックを吸収合併

■アトラグループ<6029>、フィットネスクラブ運営のOne Third Residenceを買収　合弁会社は設立せず

■カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)、子会社キタムラHDの保有株式過半数を売却　持ち分法適用会社に

■事業承継による町工場支援のセイワHD、真空ゴム成形機メーカー三重工業を買収

■外回り業務効率化アプリ提供のレッドフォックス、シリーズAでCAC CAPITALなどから4.3億円の資金調達を実施

■「食の未来ファンド」運営のkemuri ventures合同会社、スマートティーポット「teploティーポット」開発のLOAD&ROADに出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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