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【M&A速報：2021/06/30（1）】東芝<6502>、初のカーブアウトベンチャー「サイトロニクス」を設立_
*12:48JST 【M&A速報：2021/06/30（1）】東芝<6502>、初のカーブアウトベンチャー「サイトロニクス」を設立_
■東芝<6502>、初のカーブアウトベンチャー「サイトロニクス」を設立 Beyond Next Venturesも出資
■自動車整備・修理出張サービスのSeibii、シリーズAでグロービス・キャピタル・パートナーズなどから総額8.4億円の資金調達を実施
■武蔵野大学部生創業スタートアップXtraveler、プレシードで小野写真館などから資金調達を実施
■副業人材マッチングサービス展開のJOINS、プレシリーズAで約9000万円の資金調達を完了
■東南アジア妊活支援企業LUMIROUS、エンジェルラウンドで資金調達を実施
■家族信託クラウドシステム「スマート家族信託」提供のトリニティ・テクノロジー、シードラウンドで資金調達を実施
■てんかん診療プラットフォーム「nanacara」開発のノックオンザドア、プレシリーズAで総額約1.8億円の資金調達を実施
■国内最大級の障がい者特化型プラットフォーム事業のVALT JAPAN、みずほキャピタルなどから総額約2億円の資金調達を実施
■e-Storyサービス「peep」運営のtaskey、中国テンセントグループから資金調達を実施 シリーズDラウンドが完了
■富士化学工業、日医工<4541>から富山第二工場を譲り受け
■ジム会員アプリを手掛けるブラジルGympass社、ソフトバンクグループ<9984>などから2.2億ドルの資金調達を実施
■ソニー・インタラクティブエンタテインメント、フィンランドのゲーム開発会社Housemarque社を買収
■免疫生物研究所<4570>、子会社で血中脂質詳細検査サービス等のスカイライト・バイオテックを吸収合併
■アトラグループ<6029>、フィットネスクラブ運営のOne Third Residenceを買収 合弁会社は設立せず
■カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)、子会社キタムラHDの保有株式過半数を売却 持ち分法適用会社に
■事業承継による町工場支援のセイワHD、真空ゴム成形機メーカー三重工業を買収
■外回り業務効率化アプリ提供のレッドフォックス、シリーズAでCAC CAPITALなどから4.3億円の資金調達を実施
■「食の未来ファンド」運営のkemuri ventures合同会社、スマートティーポット「teploティーポット」開発のLOAD&ROADに出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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