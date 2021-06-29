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今日の注目スケジュール：有効求人倍率、小売売上高、米消費者信頼感指数など

2021年6月29日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、小売売上高、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:30　有効求人倍率(5月)　1.07倍　1.09倍
08:30　失業率(5月)　2.9％　2.8％
08:50　小売売上高(5月)　-0.2％　-4.6％
08:50　百貨店・スーパー売上高(5月)　7.3％　15.5％
10:00　任天堂、ANAHD、三菱重、武田薬、富士フHDなどが株主総会
17:00　長期国債買い入れの月間予定(7月、日本銀行)


年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の宮園理事長が気候関連の投資家イベントで講演

BlueMemeが東証マザーズに新規上場(公開価格:2820円)

Waqooが東証マザーズに新規上場(公開価格:1920円)

オムニ・プラス・システム・リミテッドが東証マザーズ(外国株)に新規上場(公開価格:960円)


＜海外＞
18:00　欧・ユーロ圏景況感指数(6月)　116.0　114.5
18:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月)　　-3.3
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M)(6月)　　4.1％
21:00　ブ・PPI製造業(5月)　　2.09％
21:00　独・消費者物価指数(6月)　2.3％　2.5％
22:00　米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(4月)　　13.27％
22:00　米・FHFA住宅価格指数(4月)　1.7％　1.4％
23:00　米・消費者信頼感指数(6月)　118.5　117.2


米・リッチモンド連銀総裁が討論会参加

伊・G20外相会合

ベルギー・ブリュッセル・エコノミック・フォーラムに独・メルケル首相やラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁らが参加

「OPEC(石油輸出国機構)プラス」の共同技術委員会(JTC)開催


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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