

*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、小売売上高、米消費者信頼感指数など

＜国内＞

08:30 有効求人倍率(5月) 1.07倍 1.09倍

08:30 失業率(5月) 2.9％ 2.8％

08:50 小売売上高(5月) -0.2％ -4.6％

08:50 百貨店・スーパー売上高(5月) 7.3％ 15.5％

10:00 任天堂、ANAHD、三菱重、武田薬、富士フHDなどが株主総会

17:00 長期国債買い入れの月間予定(7月、日本銀行)



年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の宮園理事長が気候関連の投資家イベントで講演

BlueMemeが東証マザーズに新規上場(公開価格:2820円)

Waqooが東証マザーズに新規上場(公開価格:1920円)

オムニ・プラス・システム・リミテッドが東証マザーズ(外国株)に新規上場(公開価格:960円)



＜海外＞

18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(6月) 116.0 114.5

18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月) -3.3

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M)(6月) 4.1％

21:00 ブ・PPI製造業(5月) 2.09％

21:00 独・消費者物価指数(6月) 2.3％ 2.5％

22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(4月) 13.27％

22:00 米・FHFA住宅価格指数(4月) 1.7％ 1.4％

23:00 米・消費者信頼感指数(6月) 118.5 117.2



米・リッチモンド連銀総裁が討論会参加

伊・G20外相会合

ベルギー・ブリュッセル・エコノミック・フォーラムに独・メルケル首相やラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁らが参加

「OPEC(石油輸出国機構)プラス」の共同技術委員会(JTC)開催



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》