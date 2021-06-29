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今日の注目スケジュール：有効求人倍率、小売売上高、米消費者信頼感指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：有効求人倍率、小売売上高、米消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:30 有効求人倍率(5月) 1.07倍 1.09倍
08:30 失業率(5月) 2.9％ 2.8％
08:50 小売売上高(5月) -0.2％ -4.6％
08:50 百貨店・スーパー売上高(5月) 7.3％ 15.5％
10:00 任天堂、ANAHD、三菱重、武田薬、富士フHDなどが株主総会
17:00 長期国債買い入れの月間予定(7月、日本銀行)
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の宮園理事長が気候関連の投資家イベントで講演
BlueMemeが東証マザーズに新規上場(公開価格:2820円)
Waqooが東証マザーズに新規上場(公開価格:1920円)
オムニ・プラス・システム・リミテッドが東証マザーズ(外国株)に新規上場(公開価格:960円)
＜海外＞
18:00 欧・ユーロ圏景況感指数(6月) 116.0 114.5
18:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(6月) -3.3
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M)(6月) 4.1％
21:00 ブ・PPI製造業(5月) 2.09％
21:00 独・消費者物価指数(6月) 2.3％ 2.5％
22:00 米・S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数(4月) 13.27％
22:00 米・FHFA住宅価格指数(4月) 1.7％ 1.4％
23:00 米・消費者信頼感指数(6月) 118.5 117.2
米・リッチモンド連銀総裁が討論会参加
伊・G20外相会合
ベルギー・ブリュッセル・エコノミック・フォーラムに独・メルケル首相やラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁らが参加
「OPEC(石油輸出国機構)プラス」の共同技術委員会(JTC)開催
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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