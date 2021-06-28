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伊藤久右衛門「宇治金時の氷みつ」茶房のかき氷を自宅で、“宇治金時専用”氷みつ18年ぶり登場
記事提供元：ファッションプレス
京都・宇治の伊藤久右衛門は、かき氷にかけて味わう「宇治金時の氷みつ」を、2021年7月1日(木)より宇治本店で、7月3日(土)よりその他店舗にて発売する。
2003年夏に販売されていた「宇治金時の氷みつ」が、18年ぶりに新作として登場。一番摘みの茶葉を石臼で挽いた宇治抹茶のみを使用した、“宇治金時専用”の氷みつだ。
香料・着色料は一切使用せず、素材にこだわり抜くことで宇治抹茶ならではの自然な甘さ、豊かな香り、鮮やかな緑色を引き出した。氷の上にたっぷりかければ、京都の茶房で味わうかき氷のような、本格派のかき氷の味わいを自宅でも楽しめる。
【詳細】
伊藤久右衛門「宇治金時の氷みつ」
発売日：2021年7月3日(土)
取扱店舗：伊藤久右衛門 宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店・平等院店・京都駅前店、オンラインショップ
※宇治本店のみ7月1日(木)～発売。
※オンラインショップでは、2021年6月25日(金)～先行販売。
価格：980円
※オンラインショップでは1,090円
※箱なしでの販売
■店舗情報
・宇治本店
住所：京都府宇治市莵道荒槙19-3
TEL：0774-23-3955
・祇園四条店
住所：京都市東山区四条通大和大路東南角祇園町南側586
TEL：075-741-8096
・平等院店
住所：京都府宇治市宇治蓮華31-1
TEL：0774-23-2321
・京都駅前店
住所：京都府京都市下京区東塩小路町579番地1F
TEL：075-748-1320
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