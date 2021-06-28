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フォーサイド　大幅続伸、角川春樹事務所との資本業務提携を発表／新興市場スナップショット

2021年6月28日 12:41

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記事提供元：フィスコ


*12:41JST <2330> フォーサイド 122 +14
大幅続伸。出版大手の角川春樹事務所（東京都千代田区）と資本業務提携すると発表している。角川春樹事務所株1923株（発行済株式総数の15.0％）を取得する予定。角川春樹事務所の実績やノウハウの活用による販売網拡大のほか、出版取次業務で支援を受ける。また、フォーサイドグループの電子書籍配信サイト「モビぶっく」で角川春樹事務所の書籍・雑誌のデジタル配信を推進する。《TY》

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