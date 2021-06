official髭男dismの新アルバム『Editrial』人気ヒットシングルほか全14曲

official髭男dismが最新アルバムCD『Editrial』(エディトリアル)を、2021年8月18日(水)にリリース。

■official髭男dism『Editrial』ドラマや映画主題歌を収録した新アルバム

official髭男dismの約1年10か月振りの新アルバムとなる『Editrial』は、メジャー2枚目、通算3枚目のフルアルバム。

■「I LOVE...」「HELLO」など人気シングル曲多数収録

CDには、ドラマ『恋はつづくよどこまでも』主題歌の「I LOVE...」から、「HELLO」「Laughter」「Universe」、TVアニメ『東京リベンジャーズ』オープニング主題歌「Cry Baby」までのシングル曲含む全14曲を収録予定。2020年から2021年上半期にかけてのofficial髭男dismの軌跡を辿ることが出来る内容となっている。

■ライブ映像を収録したDVD&Blu-ray付属パッケージも

また、パッケージはCDのみと、DVD・Blu-ray盤を展開。DVD・Blu-ray盤には今年2021年4月に開催されたオンラインライブ「Official髭男dism FC Tour Vol.2 -The Blooming Universe ONLINE-」の映像などが収録される予定となっている。

なお、Blu-ray盤の音声“ドルビー アトモス ミックス(Dolby Atmos Mix)”を採用し、空間オーディオでライブを体感できる音声仕様に。こちらも要チェックのポイントだ。

【詳細】

official髭男dism 3rdフルアルバム『Editrial』

CDリリース日:2021年8月18日(水)

価格:CD 3,300円、CD+DVD 5,500円、CD+Blu-ray 5,500円

<収録予定曲>※曲順未定

I LOVE...

HELLO

Laughter

パラボラ

Universe

Cry Baby

他、全14曲収録予定

※収録予定曲は変更になる可能性あり。

<DVD&Blu-ray収録内容>

Official髭男dism「Official髭男dism FC Tour Vol.2 - The Blooming Universe ONLINE -」

1.Second LINE

2.異端なスター

3.ESCAPADE

4.What's Going On?

5.コーヒーとシロップ

6.Laughter

7.ゼロのままでいられたら

8.ダーリン。

9.犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう!

10.ブラザーズ

11.ノーダウト

12.発明家

13.Universe

14.I LOVE...

15.Stand By You

ほか