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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合における主な意見、ブ個人ローン・デフォルト率、欧州復興開発銀行年次総会など

2021年6月28日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合における主な意見、ブ個人ローン・デフォルト率、欧州復興開発銀行年次総会など
＜国内＞
08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(6月17、18日分)
10:10　国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)


コンフィデンスが東証マザーズに新規上場(公開価格:1760円)


＜海外＞
21:30　ブ・ローン残高(5月)　　0.5％
21:30　ブ・融資残高(5月)　　4兆1260億レアル
21:30　ブ・個人ローン・デフォルト率(5月)　　4.0％


米・ニューヨーク連銀総裁が国際決済銀行(BIS)主催のパネル討論会に参加

米・バイデン大統領がイスラエル大統領と会談

欧・欧州復興開発銀行(EBRD)年次総会(7月2日まで)

スペイン・Mobile World Congress 2021(MWC21、7月1日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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