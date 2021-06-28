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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合における主な意見、ブ個人ローン・デフォルト率、欧州復興開発銀行年次総会など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合における主な意見、ブ個人ローン・デフォルト率、欧州復興開発銀行年次総会など
＜国内＞
08:50 日銀金融政策決定会合における主な意見(6月17、18日分)
10:10 国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
コンフィデンスが東証マザーズに新規上場(公開価格:1760円)
＜海外＞
21:30 ブ・ローン残高(5月) 0.5％
21:30 ブ・融資残高(5月) 4兆1260億レアル
21:30 ブ・個人ローン・デフォルト率(5月) 4.0％
米・ニューヨーク連銀総裁が国際決済銀行(BIS)主催のパネル討論会に参加
米・バイデン大統領がイスラエル大統領と会談
欧・欧州復興開発銀行(EBRD)年次総会(7月2日まで)
スペイン・Mobile World Congress 2021(MWC21、7月1日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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