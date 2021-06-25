

*07:36JST NY金：小幅安で1776.70ドル、株高を意識した売りが入る

NY金先物8月限は小幅安（COMEX金8月限終値：1776.70 ↓6.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比-6.70ドルの1776.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1772.70ドル-1788.60ドル。アジア市場で1772.70ドルまで下げた後、ニューヨーク市場の序盤にかけて1788.60ドルまで買われたが、米国株高を意識して金買いは縮小。米長期金利が下げ渋ったことも影響したようだ。《FA》