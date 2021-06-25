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今日の注目スケジュール：東京都議選が告示、米個人所得、米個人消費支出など

2021年6月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京都議選が告示、米個人所得、米個人消費支出など
＜国内＞
08:30　東京CPI(6月)　-0.3％　-0.4％
08:50　資金循環統計速報(1-3月、日本銀行)
10:00　東芝、スズキが株主総会


日本電解が東証マザーズに新規上場(公開価格:1900円)

ステムセル研究所が東証マザーズに新規上場(公開価格:2800円)

東京都議選が告示


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(5月)　　3.88億NZドル
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(6月22日まで1カ月間)　　0.68％
17:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ (5月)　　9.2％
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(6月)　　0.44％
21:30　ブ・経常収支(5月)　　56.63億ドル
21:30　ブ・海外直接投資(5月)　　35.44億ドル
21:30　米・個人所得(5月)　-2.7％　-13.1％
21:30　米・個人消費支出(5月)　0.3％　0.5％
21:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(5月)　3.5％　3.1％
23:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(6月)　86.8　86.4


中・経常収支確定値(1-3月)　　751億ドル

米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・ボストン連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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