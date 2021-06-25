

*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京都議選が告示、米個人所得、米個人消費支出など

＜国内＞

08:30 東京CPI(6月) -0.3％ -0.4％

08:50 資金循環統計速報(1-3月、日本銀行)

10:00 東芝、スズキが株主総会



日本電解が東証マザーズに新規上場(公開価格:1900円)

ステムセル研究所が東証マザーズに新規上場(公開価格:2800円)

東京都議選が告示



＜海外＞

07:45 NZ・貿易収支(5月) 3.88億NZドル

17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(6月22日まで1カ月間) 0.68％

17:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ (5月) 9.2％

21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA-15(6月) 0.44％

21:30 ブ・経常収支(5月) 56.63億ドル

21:30 ブ・海外直接投資(5月) 35.44億ドル

21:30 米・個人所得(5月) -2.7％ -13.1％

21:30 米・個人消費支出(5月) 0.3％ 0.5％

21:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(5月) 3.5％ 3.1％

23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(6月) 86.8 86.4



中・経常収支確定値(1-3月) 751億ドル

米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・ボストン連銀総裁が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》