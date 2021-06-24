BASE　続伸、スマレジのクラウドPOSレジとサービス連携を発表／新興市場スナップショット

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続伸。ネットショップ作成サービス「BASE」が、スマレジ<4431>が運営するクラウドPOSレジ「スマレジ」とサービス連携したと発表している。実店舗とECの商品在庫を一元管理できる「スマレジ在庫連携App」の提供を開始した。実際の在庫数以上の商品数量を売ってしまう「売り越し」や、実際には在庫があるにも関わらず販売できない「売り逃し」などの事態を防ぎ、業務効率化を図ることができるという。スマレジも大幅に3日続伸している。《TY》