関連記事
BASE 続伸、スマレジのクラウドPOSレジとサービス連携を発表／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:36JST <4477> BASE 1678 +26
続伸。ネットショップ作成サービス「BASE」が、スマレジ<4431>が運営するクラウドPOSレジ「スマレジ」とサービス連携したと発表している。実店舗とECの商品在庫を一元管理できる「スマレジ在庫連携App」の提供を開始した。実際の在庫数以上の商品数量を売ってしまう「売り越し」や、実際には在庫があるにも関わらず販売できない「売り逃し」などの事態を防ぎ、業務効率化を図ることができるという。スマレジも大幅に3日続伸している。《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- アルマード 初値861円、公開価格を2.2％下回る、卵殻膜配合の食品や化粧品の企画・開発／新興市場スナップショット 6/24 10:31
- ＳＯＳＥＩ 大幅に3日続伸、新規低分子CGRP拮抗薬の第I相臨床試験で被験者への投与開始／新興市場スナップショット 6/24 10:13
- メルカリ 大幅に続伸、21年6月期の営業損益予想を上方修正、上場以来初の黒字／新興市場スナップショット 6/24 09:51
- JASDAQ平均は小幅続伸、新興に物色向かうもIPO中心／JASDAQ市況 6/23 18:16
- マザーズ指数は続伸、メルカリ決算期待で5日線超え、値上がり率トップはインパクトＨＤ／マザーズ市況 6/23 17:02