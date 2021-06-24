

*07:33JST NY原油：小幅高も73.08ドル、時間外取引で伸び悩む

NY原油先物8月限は小幅高（NYMEX原油8月限終値：73.08 ↑0.23）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比+0.23ドルの73.08ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは72.82ドル-74.25ドル。アジア市場で72.82ドルまで下げた後、ニューヨーク市場の序盤にかけて74.25ドルまで上昇。原油、ガソリン在庫は減少。ただ、主要通貨に対するドル高や需要増加の思惑は後退したことから、原油先物は時間外取引で一時73ドルを下回った。《FA》