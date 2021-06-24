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今日の注目スケジュール：米耐久財受注、米FRBがストレステスト結果発表、欧ECB経済報告など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：米耐久財受注、米FRBがストレステスト結果発表、欧ECB経済報告など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 企業向けサービス価格指数(5月) 1.6％ 1.0％
10:00 パナソニック、マツダが株主総会
14:00 スーパーマーケット売上高(5月) 6.0％
15:45 黒田日銀総裁が信用金庫法制定70周年記念全国大会であいさつ
月例経済報告(6月)
ベイシスが東証マザーズに新規上場(公開価格:2040円)
HCSホールディングスが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:1800円)
アルマードが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:880円)
セレンディップ・ホールディングスが東証マザーズに新規上場(公開価格:1130円)
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
＜海外＞
17:00 フィリピン・中央銀行が政策金利発表 2.00％ 2.00％
17:00 独・IFO企業景況感指数(6月) 100.4 99.2
20:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 0.10％ 0.10％
21:30 米新規失業保険申請件数(先週) 41.2万件
21:30 米・卸売在庫(5月) 0.8％
21:30 米・耐久財受注(5月) 3.0％ -1.3％
21:30 米・GDP確定値(1-3月) 6.4％ 6.4％
27:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 4.00％
米・アトランタ連銀総裁とフィラデルフィア連銀総裁がパネル討論会に参加
米・ニューヨーク連銀総裁が講演
米・セントルイス連銀総裁が講演
米・FRBがストレステスト結果発表
米・マイクロソフトが「ウインドウズ」イベント
欧・ECB経済報告
欧・EU首脳会議(25日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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