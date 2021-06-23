

*16:21JST 東証業種別ランキング：鉄鋼が下落率トップ

鉄鋼が下落率トップ。そのほか証券業、不動産業、医薬品、その他製品なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、石油・石炭製品、精密機器、ゴム製品も上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 鉱業 ／ 242.94 ／ 0.90

2. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,816.27 ／ 0.56

3. 石油・石炭製品 ／ 1,022.12 ／ 0.54

4. 精密機器 ／ 10,148.61 ／ 0.38

5. ゴム製品 ／ 3,672.46 ／ 0.34

6. 小売業 ／ 1,431.27 ／ -0.05

7. パルプ・紙 ／ 534.6 ／ -0.08

8. 卸売業 ／ 1,787.92 ／ -0.10

9. 非鉄金属 ／ 996.53 ／ -0.13

10. ガラス・土石製品 ／ 1,147.46 ／ -0.19

11. 情報・通信業 ／ 4,892.16 ／ -0.28

12. サービス業 ／ 2,872.91 ／ -0.30

13. 化学工業 ／ 2,325.77 ／ -0.34

14. 金属製品 ／ 1,370.47 ／ -0.43

15. 食料品 ／ 1,718.6 ／ -0.46

16. 電気機器 ／ 3,601.57 ／ -0.49

17. 機械 ／ 2,189.9 ／ -0.53

18. 空運業 ／ 216.14 ／ -0.55

19. 保険業 ／ 975.54 ／ -0.58

20. 水産・農林業 ／ 471.9 ／ -0.67

21. 建設業 ／ 1,134.18 ／ -0.73

22. 海運業 ／ 616.78 ／ -0.74

23. その他金融業 ／ 694.19 ／ -0.74

24. 輸送用機器 ／ 3,339.53 ／ -0.83

25. 繊維業 ／ 605.28 ／ -0.85

26. 陸運業 ／ 2,032.42 ／ -0.88

27. 銀行業 ／ 142.3 ／ -0.93

28. 電力・ガス業 ／ 360.22 ／ -1.06

29. その他製品 ／ 3,791.22 ／ -1.13

30. 医薬品 ／ 3,264.09 ／ -1.14

31. 不動産業 ／ 1,538.58 ／ -1.25

32. 証券業 ／ 387.29 ／ -1.38

33. 鉄鋼 ／ 420.15 ／ -1.38《FA》