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出来高変化率ランキング（10時台）～イード、AKIBAなどがランクイン
*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～イード、AKIBAなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月23日 10:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<8746> 第一商品 3521000 643200 447.42% 0.86%
<6882> 三社電機 492800 90400 445.13% 7.67%
<5932> 三協立山 828400 169520 388.67% 12.44%
<7094> NexTone 360000 112940 218.75% 7.81%
<5381> Mipox 3592900 1149460 212.57% 4.01%
<3686> DLE 471300 158420 197.5% 8.57%
<7806> MTG 581100 196100 196.33% 7.47%
<6997> 日ケミコン 781100 287680 171.52% 2.74%
<6038>* イード 54900 22520 143.78% 2.04%
<4776> サイボウズ 387100 203360 90.35% -7.16%
<8699>* 澤田HD 242800 127600 90.28% 2.87%
<1655> iS500米 336147 185002 81.7% 0.9%
<6840>* AKIBA 21100 11680 80.65% 6.95%
<4393>* バンクオブイノベ 62500 34620 80.53% 5.2%
<5989> エイチワン 115000 65720 74.98% -0.53%
<8133> エネクス 678100 411020 64.98% 1.03%
<2428> ウェルネット 839300 510960 64.26% 0.53%
<9843> ニトリHD 545400 349420 56.09% 5.73%
<9115> 明治海 555200 362040 53.35% 0.19%
<7550> ゼンショーHD 366800 256800 42.83% 4.43%
<9702> アイエスビー 159600 111740 42.83% 2.69%
<7315> IJTT 58800 41920 40.27% 3.92%
<3923> ラクス 1386100 1008460 37.45% 8.26%
<9119> 飯野海 565100 415020 36.16% -1.75%
<8256>* プロルート 2023800 1508460 34.16% 7.42%
<4586> メドレックス 446400 336080 32.83% 2.75%
<6538>* キャリアIND 730300 555200 31.54% -4.56%
<6298> ワイエイシイ 514100 391020 31.48% 4.34%
<4777> ガーラ 146300 111820 30.84% -1.64%
<8769> ARM 169700 130340 30.2% -3.76%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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