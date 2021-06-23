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出来高変化率ランキング（10時台）～イード、AKIBAなどがランクイン

2021年6月23日 10:41

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記事提供元：フィスコ


*10:41JST 出来高変化率ランキング（10時台）～イード、AKIBAなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月23日　10:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<8746> 第一商品　　　　　 3521000 　643200　 447.42% 0.86%
<6882> 三社電機　　　　　　492800 　90400　 445.13% 7.67%
<5932> 三協立山　　　　　　828400 　169520　 388.67% 12.44%
<7094> NexTone　　　360000 　112940　 218.75% 7.81%
<5381> Mipox　　　　　3592900 　1149460　 212.57% 4.01%
<3686> DLE　　　　　　　471300 　158420　 197.5% 8.57%
<7806> MTG　　　　　　　581100 　196100　 196.33% 7.47%
<6997> 日ケミコン　　　　　781100 　287680　 171.52% 2.74%
<6038>* イード　　　　　　　54900 　22520　 143.78% 2.04%
<4776> サイボウズ　　　　　387100 　203360　 90.35% -7.16%
<8699>* 澤田HD　　　　　　242800 　127600　 90.28% 2.87%
<1655> iS500米　　　　336147 　185002　 81.7% 0.9%
<6840>* AKIBA　　　　　21100 　11680　 80.65% 6.95%
<4393>* バンクオブイノベ　　62500 　34620　 80.53% 5.2%
<5989> エイチワン　　　　　115000 　65720　 74.98% -0.53%
<8133> エネクス　　　　　　678100 　411020　 64.98% 1.03%
<2428> ウェルネット　　　　839300 　510960　 64.26% 0.53%
<9843> ニトリHD　　　　　545400 　349420　 56.09% 5.73%
<9115> 明治海　　　　　　　555200 　362040　 53.35% 0.19%
<7550> ゼンショーHD　　　366800 　256800　 42.83% 4.43%
<9702> アイエスビー　　　　159600 　111740　 42.83% 2.69%
<7315> IJTT　　　　　　58800 　41920　 40.27% 3.92%
<3923> ラクス　　　　　　　1386100 　1008460　 37.45% 8.26%
<9119> 飯野海　　　　　　　565100 　415020　 36.16% -1.75%
<8256>* プロルート　　　　　2023800 　1508460　 34.16% 7.42%
<4586> メドレックス　　　　446400 　336080　 32.83% 2.75%
<6538>* キャリアIND　　　730300 　555200　 31.54% -4.56%
<6298> ワイエイシイ　　　　514100 　391020　 31.48% 4.34%
<4777> ガーラ　　　　　　　146300 　111820　 30.84% -1.64%
<8769> ARM　　　　　　　169700 　130340　 30.2% -3.76%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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