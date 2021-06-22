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東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
*15:41JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、ゴム製品、建設業、不動産業なども上昇。一方、下落銘柄はなし。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 海運業 ／ 621.35 ／ 10.13
2. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,806.13 ／ 5.25
3. ゴム製品 ／ 3,659.85 ／ 4.57
4. 建設業 ／ 1,142.49 ／ 4.05
5. 不動産業 ／ 1,558.04 ／ 3.92
6. 卸売業 ／ 1,789.73 ／ 3.79
7. 医薬品 ／ 3,301.59 ／ 3.72
8. 陸運業 ／ 2,050.41 ／ 3.68
9. 輸送用機器 ／ 3,367.54 ／ 3.66
10. 鉱業 ／ 240.77 ／ 3.60
11. その他金融業 ／ 699.4 ／ 3.56
12. サービス業 ／ 2,881.67 ／ 3.48
13. 非鉄金属 ／ 997.78 ／ 3.22
14. 繊維業 ／ 610.46 ／ 3.20
15. 銀行業 ／ 143.63 ／ 3.18
16. 金属製品 ／ 1,376.33 ／ 3.15
17. 電気機器 ／ 3,619.16 ／ 3.14
18. パルプ・紙 ／ 535.02 ／ 3.14
19. ガラス・土石製品 ／ 1,149.69 ／ 3.13
20. 保険業 ／ 981.27 ／ 3.13
21. 化学工業 ／ 2,333.82 ／ 3.02
22. 鉄鋼 ／ 426.02 ／ 3.00
23. 機械 ／ 2,201.6 ／ 2.91
24. 証券業 ／ 392.69 ／ 2.78
25. 小売業 ／ 1,431.98 ／ 2.78
26. 空運業 ／ 217.34 ／ 2.61
27. 情報・通信業 ／ 4,906.03 ／ 2.61
28. 石油・石炭製品 ／ 1,016.6 ／ 2.49
29. 水産・農林業 ／ 475.08 ／ 2.48
30. 食料品 ／ 1,726.48 ／ 2.30
31. 精密機器 ／ 10,109.73 ／ 2.28
32. 電力・ガス業 ／ 364.08 ／ 2.04
33. その他製品 ／ 3,834.58 ／ 1.62《FA》
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