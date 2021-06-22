

*15:41JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ

海運業が上昇率トップ。そのほか倉庫・運輸関連業、ゴム製品、建設業、不動産業なども上昇。一方、下落銘柄はなし。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 621.35 ／ 10.13

2. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,806.13 ／ 5.25

3. ゴム製品 ／ 3,659.85 ／ 4.57

4. 建設業 ／ 1,142.49 ／ 4.05

5. 不動産業 ／ 1,558.04 ／ 3.92

6. 卸売業 ／ 1,789.73 ／ 3.79

7. 医薬品 ／ 3,301.59 ／ 3.72

8. 陸運業 ／ 2,050.41 ／ 3.68

9. 輸送用機器 ／ 3,367.54 ／ 3.66

10. 鉱業 ／ 240.77 ／ 3.60

11. その他金融業 ／ 699.4 ／ 3.56

12. サービス業 ／ 2,881.67 ／ 3.48

13. 非鉄金属 ／ 997.78 ／ 3.22

14. 繊維業 ／ 610.46 ／ 3.20

15. 銀行業 ／ 143.63 ／ 3.18

16. 金属製品 ／ 1,376.33 ／ 3.15

17. 電気機器 ／ 3,619.16 ／ 3.14

18. パルプ・紙 ／ 535.02 ／ 3.14

19. ガラス・土石製品 ／ 1,149.69 ／ 3.13

20. 保険業 ／ 981.27 ／ 3.13

21. 化学工業 ／ 2,333.82 ／ 3.02

22. 鉄鋼 ／ 426.02 ／ 3.00

23. 機械 ／ 2,201.6 ／ 2.91

24. 証券業 ／ 392.69 ／ 2.78

25. 小売業 ／ 1,431.98 ／ 2.78

26. 空運業 ／ 217.34 ／ 2.61

27. 情報・通信業 ／ 4,906.03 ／ 2.61

28. 石油・石炭製品 ／ 1,016.6 ／ 2.49

29. 水産・農林業 ／ 475.08 ／ 2.48

30. 食料品 ／ 1,726.48 ／ 2.30

31. 精密機器 ／ 10,109.73 ／ 2.28

32. 電力・ガス業 ／ 364.08 ／ 2.04

33. その他製品 ／ 3,834.58 ／ 1.62《FA》