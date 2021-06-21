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21日の日本国債市場概況：債券先物は151円81銭で終了

2021年6月21日 17:29

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記事提供元：フィスコ


*17:29JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は151円81銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付151円68銭 高値151円86銭 安値151円66銭 引け151円81銭
売買高総計23916枚

2年 425回 -0.120％
5年 147回 -0.105％
10年 362回 0.040％
20年 176回 0.420％

債券先物9月限は、151円68銭で取引を開始。前週末の米株大幅続落を受けた日経平均株価の急落、米10年債利回りの一段の低下を受けて買いが優勢になり、151円66銭から151円86銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.25％、10年債は1.43％、30年債は2.02％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.19％、英国債は0.75％、オーストラリア10年債は1.51％、NZ10年債は1.73％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　米・5月シカゴ連銀全米活動指数（予想：0.70、4月：0.24）
・22:45　米セントルイス連銀総裁、ダラス連銀総裁オンライン討論会参加（経済見通し）
・04:00　ウィリアムズNY連銀総裁オンライン討論会参加《KK》

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