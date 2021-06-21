関連記事
21日の日本国債市場概況：債券先物は151円81銭で終了
記事提供元：フィスコ
*17:29JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は151円81銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付151円68銭 高値151円86銭 安値151円66銭 引け151円81銭
売買高総計23916枚
2年 425回 -0.120％
5年 147回 -0.105％
10年 362回 0.040％
20年 176回 0.420％
債券先物9月限は、151円68銭で取引を開始。前週末の米株大幅続落を受けた日経平均株価の急落、米10年債利回りの一段の低下を受けて買いが優勢になり、151円66銭から151円86銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.25％、10年債は1.43％、30年債は2.02％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.19％、英国債は0.75％、オーストラリア10年債は1.51％、NZ10年債は1.73％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 米・5月シカゴ連銀全米活動指数（予想：0.70、4月：0.24）
・22:45 米セントルイス連銀総裁、ダラス連銀総裁オンライン討論会参加（経済見通し）
・04:00 ウィリアムズNY連銀総裁オンライン討論会参加《KK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、株安を嫌気も米タカ派的見解を材料視 6/21 17:25
- 大阪金概況：下落、米金融緩和の縮小観測やドルの先高観意識し4日続落 6/21 16:05
- 日経平均は大幅に4日続落、米緩和縮小・経済減速を懸念、一時1100円超安 6/21 16:01
- 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感強まる 6/21 16:00
- マザーズ先物概況:続落、25日線割れの長い下髭となるも底堅い展開 6/21 16:00