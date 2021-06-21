

*06:30JST 米国株式市場は下落、FRBのタカ派傾斜を警戒（18日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（18日）

SEP21

Ｏ 29170（ドル建て）

Ｈ 29245

Ｌ 28445

Ｃ 28540 大証比-390（イブニング比+120）

Vol 4075



SEP21

Ｏ 29135（円建て）

Ｈ 29220

Ｌ 28410

Ｃ 28515 大証比-415（イブニング比+95）

Vol 30428

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（18日）

トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニーG<6758>、ファーストリテ

<9983>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、三井住友<8316>、富士フイルム<4901>、富士通<

6702>、エーザイ<4523>、オムロン<6645>、ＴＤＫ<6762>など、対東証比較（1ドル110.21

円換算）で全般軟調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 177.03 -8.17 9755 -78

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 35.21 -0.89 7761 -73

6954 （FANUY） ファナック 24.44 -0.46 26941 -464

6758 （SONY） ソニーG 94.77 -1.33 10445 -55

9432 （NTTYY） NTT 26.16 -0.02 2883 31

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 74.12 -0.36 81688 -782

7974 （NTDOY） 任天堂 73.59 0.04 64883 -417

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.38 -0.15 593 -9.6

7267 （HMC） ホンダ 31.71 -0.82 3495 -40

6902 （DNZOY） デンソー 33.48 -2.09 7380 -141

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 131.30 0.73 14471 21

8316 （SMFG） 三井住友 6.88 -0.21 3791 -69

8001 （ITOCY） 伊藤忠 58.60 -1.46 3229 -50

8031 （MITSY） 三井物 449.00 -25.00 2474 -34

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.91 -0.07 1604 3.5

4901 （FUJIY） 富士フイルム 70.84 -0.90 7807 -82

6702 （FJTSY） 富士通 34.69 -0.72 19116 -209

6503 （MIELY） 三菱電 30.59 -0.77 1686 -28.5

5108 （BRDCY） ブリヂストン 22.64 -0.34 4990 -54

4523 （ESALY） エーザイ 108.27 4.65 11932 -143

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 45.13 -1.61 4974 -83

7751 （CAJ） キヤノン 22.97 -0.77 2532 -48

4911 （SSDOY） 資生堂 70.94 -4.42 7818 -91

7733 （OCPNY） オリンパス 21.28 -0.22 2345 -24

6301 （KMTUY） コマツ 25.56 -0.73 2817 -33.5

8802 （MITEY） 菱地所 16.86 -0.73 1858 -37.5

8267 （AONNY） イオン 26.31 -0.67 2900 -57.5

8591 （IX） オリックス 85.22 -2.86 1878 -25.5

7201 （NSANY） 日産自 9.87 -0.42 544 -1.3

6723 （RNECY） ルネサス 5.27 -0.13 1161 -24

1925 （DWAHY） 大和ハウス 28.53 -1.32 3144 -61

2503 （KNBWY） キリン 20.52 -0.38 2262 -16.5

9735 （SOMLY） セコム 19.00 -0.31 8376 -82

8053 （SSUMY） 住友商 13.24 -0.66 1459 -20

8604 （NMR） 野村ＨＤ 5.12 -0.15 564 -7.9

6645 （OMRNY） オムロン 76.86 -1.25 8471 -119

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 120.78 -1.07 13311 -219

7270 （FUJHY） SUBARU 9.98 -0.26 2200 -28.5

3407 （AHKSY） 旭化成 21.69 -0.73 1195 -25.5

8002 （MARUY） 丸紅 85.70 -4.84 944 -21.8

2802 （AJINY） 味の素 24.55 -0.99 2706 -49.5

1928 （SKHSY） 積水ハウス 19.64 -0.57 2165 -18

6586 （MKTAY） マキタ 46.30 -0.38 5102 -38

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.14 -0.12 3461 -72

5802 （SMTOY） 住友電 14.84 -0.51 1636 -24.5

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.94 -0.14 2722 25.5

6988 （NDEKY） 日東電 37.11 -0.85 8180 -130

6479 （MNBEY） ミネベア 52.56 -2.08 2896 -7

3402 （TRYIY） 東レ 13.41 -0.49 739 -16.8

6753 （SHCAY） シャープ 4.16 -0.10 1834 -56

（時価総額上位50位、1ドル110.21円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

5631 （JPSWY） 日製鋼 13.27 2925 49 1.70

1812 （KAJMY） 鹿島 13.15 1449 17 1.19

9432 （NTTYY） NTT 26.16 2883 31 1.09

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.94 2722 25.5 0.95

6976 （TYOYY） 太陽電 204.50 5634 44 0.79

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（18日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6753 （SHCAY） シャープ 4.16 1834 -56 -2.96

7202 （ISUZY） いすゞ 13.05 1438 -39 -2.64

6361 （EBCOY） 荏原 24.30 5356 -144 -2.62

6471 （NPSKY） 日精工 17.61 970 -26 -2.61

7731 （NINOY） ニコン 10.46 1153 -29 -2.45



「米国株式市場概況」（18日）

ＮＹＤＯＷ

終値：33290.08 前日比：-533.37

始値：33622.70 高値：33622.70 安値：33271.93

年初来高値：35091.56 年初来安値：29856.30

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：14030.38 前日比：-130.97

始値：14096.93 高値：14129.22 安値：14009.04

年初来高値：14211.57 年初来安値：12397.05

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：4166.45 前日比：-55.41

始値：4204.78 高値：4204.78 安値：4164.40

年初来高値：4257.16 年初来安値：3662.71

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.013％ 米10年国債 1.438％



米国株式市場は下落。ダウ平均は533.37ドル安の33290.08ドル、ナスダックは130.97ポイン

ト安の14030.38で取引を終了した。セントルイス連銀のブラード総裁によるタカ派発言を警

戒し、寄り付きから下落。インフレ高進や早期の緩和縮小への警戒感に加え、株価指数先物、

オプションなど4商品の清算日が重なるクアドラプル・ウィッチングで調整にも拍車がかか

り、大幅下落となった。セクター別では、自動車・自動車部品が上昇した一方、エネルギーや

公共事業の下げが目立った。

オンライン決算のペイパル（PYPL）は手数料引き上げを発表し、上昇。住宅建設会社のレナ

ー（LEN）や電子署名のドキュサイン（DOCU）はアナリストによる目標株価、投資判断引き上

げを受けて、それぞれ上昇した。また、銃器メーカーのスミス＆ウェッソン・ブランズ（SWB

I）は四半期決算の予想を上回る結果を好感し、大幅高。ソフトウエアメーカーのアドビ（AD

BE）は昨日引け後に発表した好決算が好感され、買われた。一方、インテル（INTC）はアナ

リストによる目標株価引き下げで下落した。

投資家の恐怖心理を表すシカゴVIX指数はほぼ1カ月ぶりに20を上回った。

Horiko Capital Management LLC《FA》