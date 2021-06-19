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NY原油：反発、需要増大の思惑残る

2021年6月19日 07:22

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記事提供元：フィスコ


*07:22JST NY原油：反発、需要増大の思惑残る
NYMEX原油8月限終値：71.29　↑0.51

18日のNY原油先物8月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物8月限は、前営業日比+0.51ドルの71.29ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは69.87ドル-71.82ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて69.87ドルまで下落したが、今年後半にかけて原油需要の増大が予測されたことで反転し、一時71.82ドルまで買われた。ただ、株安を嫌気して伸び悩み、時間外取引では71ドル台前半で推移した。《MK》

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