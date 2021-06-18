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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、英小売売上高指数、ユーロ圏経常収支など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(5月) 0％ -0.1％
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 -0.10％ -0.10％
黒田日銀総裁が会見
Enjinが東証マザーズに新規上場(公開価格:1380円)
＜海外＞
15:00 英・小売売上高指数(5月) 9.2％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(4月) 178億ユーロ
欧・EU財務相理事会
イラン・大統領選挙
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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