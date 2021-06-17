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記事提供元：フィスコ
*07:29JST NY原油：時間外取引で72.15ドル、売り強まる
NY原油先物7月限はもみ合い（NYMEX原油7月限終値：72.15 ↑0.03）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比+0.03ドルの72.15ドルで通常取引終了。ただし、時間外取引を含めた取引レンジは71.75ドル-72.99ドル。ニューヨーク市場の中盤にかけて72.99ドルまで買われたが、通常取引終了後の時間外取引で71.75ドルまで下落した。米長期金利の上昇や株安が嫌気されたようだ。《FA》
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