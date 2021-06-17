

*07:26JST NY金：時間外取引で1861.40ドル、大幅安

NY金先物8月限は小幅高（COMEX金8月限終値：1861.40 ↑5.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比+5.00ドルの1861.40ドルで通常取引終了。ただし、時間外取引を含めた取引レンジは1821.70ドル-1866.00ドル。米連邦公開市場委員会（FOMC）会合の結果判明後に安全逃避的なドル買いが活発となり、米長期金利は上昇したことから、金先物は時間外取引で1821.70ドルまで下落した。通常取引の時間帯では1866.00ドルまで買われており、底堅い値動きを保っていた。 《FA》