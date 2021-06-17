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*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京販売用マンション、豪失業率、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:00 東京販売用マンション(5月) 204.5％
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
＜海外＞
06:30 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表 4.25％ 3.50％
07:45 NZ・GDP速報(1-3月) 0.8％ -0.9％
10:00 中・SWIFTグローバル支払いCNY(5月) 1.95％
10:30 豪・失業率(5月) 5.5％ 5.5％
10:30 中・新築住宅価格(5月) 0.48％
15:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(5月) 218.6％
16:20 インドネシア・中央銀行が政策金利発表 3.50％ 3.50％
16:30 スイス・中央銀行が政策金利発表 -0.75％ -0.75％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(6月9日-6月15日) 0.52％
18:00 欧・ユーロ圏CPI(5月) 2.0％ 1.6％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 19.00％ 19.00％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 37.6万件
21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(6月) 30.5 31.5
23:00 米・景気先行指数(5月) 1.1％ 1.6％
台湾・中央銀行が政策金利発表 1.13％
米・証券取引委員会(SEC)がビットコイン上場投資信託(ETF)巡る判断
欧・ユーロ圏財務相会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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