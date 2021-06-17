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今日の注目スケジュール：東京販売用マンション、豪失業率、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など

2021年6月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：東京販売用マンション、豪失業率、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
13:00　東京販売用マンション(5月)　　204.5％


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)


＜海外＞
06:30　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表　4.25％　3.50％
07:45　NZ・GDP速報(1-3月)　0.8％　-0.9％
10:00　中・SWIFTグローバル支払いCNY(5月)　　1.95％
10:30　豪・失業率(5月)　5.5％　5.5％
10:30　中・新築住宅価格(5月)　　0.48％
15:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(5月)　　218.6％
16:20　インドネシア・中央銀行が政策金利発表　3.50％　3.50％
16:30　スイス・中央銀行が政策金利発表　-0.75％　-0.75％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(6月9日-6月15日)　　0.52％
18:00　欧・ユーロ圏CPI(5月)　2.0％　1.6％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　19.00％　19.00％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　37.6万件
21:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(6月)　30.5　31.5
23:00　米・景気先行指数(5月)　1.1％　1.6％


台湾・中央銀行が政策金利発表　　1.13％

米・証券取引委員会(SEC)がビットコイン上場投資信託(ETF)巡る判断

欧・ユーロ圏財務相会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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