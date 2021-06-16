

*08:10JST 6/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29441.30、+279.50）

・1ドル110円00-10銭

・米原油先物は上昇（72.12、+1.24）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34299.33、-94.42）

・ナスダック総合指数は下落（14072.86、-101.29）

・シカゴ日経225先物は下落（29320、大阪比-90）

・SOX指数は下落（3225.98、-29.36）

・VIX指数は上昇（17.02、+0.63）

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・貿易収支（5月）

・機械受注（4月）

・訪日外国人客数（5月）

・国債買いオペ

・全研本社が東証マザーズに新規上場

・清田日本取引所グループCEOの記者会見

・鈴木日本証券業協会会長の記者会見

・通常国会会期末

・中国鉱工業生産指数（5月）

・中国小売売上高（5月）

・中国不動産投資（5月）

・英消費者物価指数（5月）

・米輸入物価指数（5月）

・米住宅着工件数（5月）

・米住宅建設許可件数（5月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）結果発表

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・米ロ首脳会談

・南アフリカは休場《ST》