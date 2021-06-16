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記事提供元：フィスコ
*08:10JST 6/16
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29441.30、+279.50）
・1ドル110円00-10銭
・米原油先物は上昇（72.12、+1.24）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（34299.33、-94.42）
・ナスダック総合指数は下落（14072.86、-101.29）
・シカゴ日経225先物は下落（29320、大阪比-90）
・SOX指数は下落（3225.98、-29.36）
・VIX指数は上昇（17.02、+0.63）
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・貿易収支（5月）
・機械受注（4月）
・訪日外国人客数（5月）
・国債買いオペ
・全研本社が東証マザーズに新規上場
・清田日本取引所グループCEOの記者会見
・鈴木日本証券業協会会長の記者会見
・通常国会会期末
・中国鉱工業生産指数（5月）
・中国小売売上高（5月）
・中国不動産投資（5月）
・英消費者物価指数（5月）
・米輸入物価指数（5月）
・米住宅着工件数（5月）
・米住宅建設許可件数（5月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）結果発表
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・米ロ首脳会談
・南アフリカは休場《ST》
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