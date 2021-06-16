

*07:31JST NY原油：大幅高で72.12ドル、石油需要増大の思惑強まる

NY原油先物7月限は大幅高（NYMEX原油7月限終値：72.12 ↑1.24）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比+1.24ドルの72.12ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは70.81ドル-72.48ドル。アジア市場で70.81ドルまで下げたが、石油需要増大の思惑が広がっており、ニューヨーク市場で72ドル台に上昇。株安が多少嫌気されたが、時間外取引で72.48ドルまで一段高となった。《FA》