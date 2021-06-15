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米津玄師の新曲「Pale Blue」MVを東京スカイツリー天望デッキで上映、特別ライティングも

2021年6月15日 08:20

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記事提供元：ファッションプレス

　米津玄師の新曲「Pale Blue」のミュージックビデオが、東京スカイツリー 天望デッキ「スカイツリー ラウンド シアター(SKYTREE ROUND THEATER)」で、2021年6月14日(月)から6月30日(水)までの平日のみ上映される。

■“夜景と共に”MVを鑑賞

　「Pale Blue」が主題歌のテレビドラマ『リコカツ』にも縁のある東京スカイツリー。地上350メートルの天望デッキにある「スカイツリー ラウンド シアター」において、米津玄師の新曲「Pale Blue」のミュージックビデオが特別上映される。

　「スカイツリー ラウンド シアター」では、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた超パノラマスクリーンで、“夜景と共に”映像鑑賞が可能。高音質のスピーカーから流れる臨場感あふれる音楽と共に、ミュージックビデオを楽しむことができる。

■“淡いブルー”の特別ライティングも

　また、6月12日(土)・6月15日(火)・6月22日(火)の3日間限定で、「Pale Blue」をイメージした特別ライティングも実施。淡く青い光をメインに、離れては近づく2つの球体や、恋のトキメキを表現した繊細な点滅、ダブルレインボーなどで、楽曲が持つ世界観を表現した。

【詳細】

■米津玄師「Pale Blue」MV上映 in SKYTREE ROUND THEATER

上映期間：6月14日(月)～6月30日(水)の平日のみ
上映時間：19:45～(約5分)
場所：東京スカイツリー天望デッキ(東京都墨田区押上1-1-2)
料金：無料
※天望デッキへの入場で鑑賞できる。
前売り：セット券 天望回廊+天望デッキ2,700円/天望デッキ 1,800円
当日：セット券 天望回廊+天望デッキ3,100円/天望デッキ2,100円
※料金は平日大人(18歳以上)。
※日程や内容等の変更が生じる可能性がある。

■米津玄師「Pale Blue」東京スカイツリー特別ライティング

点灯日時：2021年6月12日(土)19:15～20:00
6月15日(火)19:15～20:00
6月22日(火)19:15～20:00
※日程や内容等の変更が生じる可能性がある。

【問い合わせ先】
東京スカイツリーコールセンター
TEL：0570-55-0634

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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