ミレニアム・パレード＆YOASOBI参加の体験型イベント「ソニーパーク展」銀座ソニーパークで

ミレニアム・パレード(millennium parade)やYOASOBI(ヨアソビ)などが参加する体験型展覧会「ソニーパーク(Sony Park)展」が、東京・銀座ソニーパークで開催される。期間は2021年6月26日(土)から9月30日(木)まで。事前予約制で、予約は6月16日(水)より順次受け付ける。

■ミレニアム・パレードやYOASOBIが参加する体験型イベント

「ソニーパーク展」は、2024年に「新銀座ソニーパーク」に生まれ変わる予定となっている銀座ソニーパークのファイナルプログラムとして開催されるイベント。King Gnu(キングヌー)常田大希が率いるミレニアム・パレード、YOASOBI、Creepy Nuts、岡崎体育、奥田民生、東京スカパラダイスオーケストラら、ソニーミュージックを代表する6組のアーティストが参加し、遊び心あふれる体験型コンテンツを展開する。

コンテンツのテーマは「ゲーム、音楽、映画、エレクトロニクス、半導体、金融(ファイナンス)」の6つで、テーマごとに各アーティストが参加。詳細は今後発表される予定だが、ミレニアム・パレードが加わる「映画は、森だ。」や、YOASOBIの「半導体は、SFだ。」、岡崎体育の「ゲームは、社交場だ。」など、そのタイトルからもユニークな内容であることが伺える。

■【詳細】

「Sony Park展」

期間:2021年6月26日(土)~9月30日(木)11:00~19:00

※Bar Moritaのみ12:00~20:00(毎週月曜定休日)。

※準備のための休止期間がある。

※開催日時はやむを得ず変更となる場合がある。

場所:Ginza Sony Park(PARK B2~B4/地下2~4階)

住所:東京都中央区銀座5-3-1

料金:入場無料(一部事前予約制)

■アーティスト参加プログラム

1.ゲームは、社交場だ。/ with 岡崎体育

日程:6月26日(土)~7月7日(水)11:00~19:00

予約開始:6月16日(水)12:00

2.音楽は、旅だ。/ with 奥田民生

日程:7月13日(火)~7月24日(土)11:00~19:00

予約開始:7月2日(金)12:00

3.ファイナンスは、詩だ。/ with 東京スカパラダイスオーケストラ

日程:7月30日(金)~8月10日(火)11:00~19:00

予約開始:7月20日(火)12:00

4.映画は、森だ。/ with millennium parade

日程:8月16日(月)~8月27日(金)11:00~19:00

予約開始:8月6日(金)12:00

5.半導体は、SF だ。/ with YOASOBI

日程:9月2日(木)~9月13日(月)11:00~19:00

予約開始:8月23日(月)12:00

6.エレクトロニクスは、ストリートだ。/ with Creepy Nuts

日程:9月19日(日)~9月30日(木)11:00~19:00

予約開始:9月9日(木)12:00

※事前予約制:公式サイト(https://www.ginzasonypark.jp/)で予約受付。

※予約数には限りがあるため、各期間とも1人1回(1メールアドレスあたり1回、2枚まで)まで。