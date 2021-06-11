

*12:48JST 【M&A速報：2021/06/11（1）】東芝<6502>、株主総会の公正性に関する調査報告書受領を公表

■東芝<6502>、株主総会の公正性に関する調査報告書受領を公表

■H.I.S.<9603>傘下のハウステンボス、ウォーターマークホテル長崎を買収

■グローバル・ブレイン、韓国ショートフォームドラマプロダクションのWHYNOT Media社に出資

■友達と遊べる通話アプリ運営のパラレル、シリーズBでジャフコグループ<8595>などから総額12億円の資金調達を実施

■サムライインキュベート、脳信号からユーザーの認知状態を検出しヒューマンエラーを防止するイスラエルスタートアップCorrActions社に出資

■議決権行使助言会社のISS社、乾汽船<9308>の特定株主グループを対象とした買収防衛策導入等の議案に反対を推奨 同社は見解を発表

■京都地裁、日本コロムビアを傘下に持つフェイス<4295>に対する米RMB社からの株主提案の適法性を認める 仮処分申し立ては却下

■クールジャパン機構、ワンダープラネット<4199>の一部保有株式を売却 出資比率9.97%に

■神鋼商事<8075>、建設鋼材事業を子会社の神商鉄鋼販売に移管

■山陰合同銀行<8381>、副業人材マッチングサービス展開のJOINSに出資

■ピエトロ<2818>、米子会社「PIETRO NORTH AMERICA」を設立 同社に米子会社ANGELO PIETROのドレッシング事業を移管

■クラレ<3405>、米国子会社カルゴン・カーボン社のUV・バラスト事業をイタリアDe Nora社に売却

■丸紅<8002>とみずほリース<8425>出資先の米国航空機リース会社Aircastle社、4億ドルの優先株式を発行

■めいぎん経営承継投資事業有限責任組合、放電加工を中心とした金属加工業の放電エンジニアリングに出資

■八十二地域産業グロースサポート2号ファンド、屋内での電波課題解決技術を研究する英幸テクノに出資

■こころネット<6060>、再生可能エネルギー事業子会社のこころｅパワーを吸収合併

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》