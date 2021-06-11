マーケット RSS

 

【M&A速報：2021/06/11（1）】東芝<6502>、株主総会の公正性に関する調査報告書受領を公表

2021年6月11日 12:48

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*12:48JST 【M&A速報：2021/06/11（1）】東芝<6502>、株主総会の公正性に関する調査報告書受領を公表
■東芝<6502>、株主総会の公正性に関する調査報告書受領を公表

■H.I.S.<9603>傘下のハウステンボス、ウォーターマークホテル長崎を買収

■グローバル・ブレイン、韓国ショートフォームドラマプロダクションのWHYNOT Media社に出資

■友達と遊べる通話アプリ運営のパラレル、シリーズBでジャフコグループ<8595>などから総額12億円の資金調達を実施

■サムライインキュベート、脳信号からユーザーの認知状態を検出しヒューマンエラーを防止するイスラエルスタートアップCorrActions社に出資

■議決権行使助言会社のISS社、乾汽船<9308>の特定株主グループを対象とした買収防衛策導入等の議案に反対を推奨　同社は見解を発表

■京都地裁、日本コロムビアを傘下に持つフェイス<4295>に対する米RMB社からの株主提案の適法性を認める　仮処分申し立ては却下

■クールジャパン機構、ワンダープラネット<4199>の一部保有株式を売却　出資比率9.97%に

■神鋼商事<8075>、建設鋼材事業を子会社の神商鉄鋼販売に移管

■山陰合同銀行<8381>、副業人材マッチングサービス展開のJOINSに出資

■ピエトロ<2818>、米子会社「PIETRO NORTH AMERICA」を設立　同社に米子会社ANGELO PIETROのドレッシング事業を移管

■クラレ<3405>、米国子会社カルゴン・カーボン社のUV・バラスト事業をイタリアDe Nora社に売却

■丸紅<8002>とみずほリース<8425>出資先の米国航空機リース会社Aircastle社、4億ドルの優先株式を発行

■めいぎん経営承継投資事業有限責任組合、放電加工を中心とした金属加工業の放電エンジニアリングに出資

■八十二地域産業グロースサポート2号ファンド、屋内での電波課題解決技術を研究する英幸テクノに出資

■こころネット<6060>、再生可能エネルギー事業子会社のこころｅパワーを吸収合併

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. エルサルバドルがビットコインを法定通貨に採用　その影響は?
  2. 【話題株】コーナン商事が急伸、旧・村上ファンド系とされる投資会社が株式保有とされ思惑広がる
  3. 相場展望6月10日　米経済指標の成長率は高水準ながら、伸び率は鈍化　人手不足と物価上昇が深刻化すると景気後退リ..
  4. 塩野義製薬は新型コロナワクチン量産報道や重症化リスク判定試薬等材料視され大きく出直る
  5. 原油相場は押し目買い続きそう　サンワード貿易の陳氏(花田浩菜)
  1. 諸刃の剣を振りかざすアメリカとIT巨人GAFAM+Nとの戦い (1)
  2. NY原油は、調整後に70ドル目指すか　サンワード貿易の陳氏(花田浩菜)
  3. エルサルバドルがビットコインを法定通貨に採用　その影響は?
  4. 5月の米雇用統計は予想下回る、テーパリングへの影響は?
  5. NY原油：強含み、需給ひっ迫の思惑残る
  1. 相場展望5月13日　ハイテク主導の米国株式市場の終焉の始まりか?　日経平均の急落でも、動かない日銀ETF買い今..
  2. 日銀・黒田総裁の白旗と残された負の遺産　前編
  3. ビットコインが激しく乱高下、取引価格の妥当性を測る尺度はあるのか?
  4. 日銀・黒田総裁の白旗と残された負の遺産　後編
  5. ビットコイン急落で株式市場も調整相場入りか?

広告

写真で見るニュース

  • (c) 2021　『ドライブ・マイ・カー』製作委員会
  • タント特別仕様車 楽天イーグルス エディション ⓒRakuten Eagles
  • Photo：スカイライン打倒を果たした「第6回富士TT」で激走する加茂・増田組サバンナ（マツダレース委員会アーカイブ）
  • © 2021 Universal Pictures
  • レクサスの特別仕様車3種と松山英樹選手（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • 日産アリア limited（画像: 日産自動車の発表資料より）
  • (c) 2021『ドライブ・マイ・カー』製作委員会
  • ©2021「犬部！」製作委員会
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (54)

「作業者安全モニタリングシステム」と「労働安全衛生 作業員活動支援サービス」を組み合わせたイメージ（画像: 日立ソリューションズの発表資料より）

日立ソリューションズ、IoTで作業員の安全管理支援の新サービス

相場展望6月10日　米経済指標の成長率は高水準ながら、伸び率は鈍化　人手不足と物価上昇が深刻化すると景気後退リスク増す

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体