Wpc.「スーパーマリオブラザーズ」のレイングッズ再販へ、マリオ＆ルイージのビニール傘や日傘

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Wpc.(ダブリュピーシー)から、「スーパーマリオブラザーズ」のレイングッズが再登場。Wpc.心斎橋パルコ店ほかで発売される。
■マリオやルイージのレイングッズ
2021年3月に発売後、相次ぐ完売を記録した任天堂『スーパーマリオブラザーズ』モチーフの人気傘が再登場。ゲームの世界観を閉じ込めたラインナップには、人気キャラクター マリオ・ルイージに加えて、ゲーム内で登場するファイアフラワーやスーパースターなどを、デザインに起用している。
Wpc.人気のビニール傘シリーズ「プラスティックアンブレラ」からは、水中ステージをイメージした柄や、ステージ中のブロックのイラストデザインなどが登場。
マリオ・ルイージのイラストをあしらったスクエア型の「遮光タイニー スーパーマリオブラザーズ」は、防水加工に加えて、UVカット・遮光効果も備えているので、晴雨兼用で使用できる。コンパクトなサイズ感なので持ち運びにもぴったりだ。
他にも、ファイアフラワーやスーパースターの刺繍入り遮光傘や、スーパースターデザインの軽量傘などがラインナップする。
■【詳細】
Wpc.「スーパーマリオブラザーズ」のレイングッズ
発売時期：2021年6月
※2021年3月10日(水)の販売後、再販となった。
取扱店舗：Wpc.心斎橋パルコ店、Wpc.公式オンラインストアほか
＜アイテム例＞
・プラスティックアンブレラ 1,800円＋税
・遮光タイニー スーパーマリオブラザーズ 3,200円＋税
・遮光アイテムスカラップ刺繍 スーパーマリオブラザーズ 2,900円＋税
※ファミリーコンピュータは任天堂の商標。
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