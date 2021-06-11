Wpc.「スーパーマリオブラザーズ」のレイングッズ再販へ、マリオ＆ルイージのビニール傘や日傘

Wpc.(ダブリュピーシー)から、「スーパーマリオブラザーズ」のレイングッズが再登場。Wpc.心斎橋パルコ店ほかで発売される。

■マリオやルイージのレイングッズ

2021年3月に発売後、相次ぐ完売を記録した任天堂『スーパーマリオブラザーズ』モチーフの人気傘が再登場。ゲームの世界観を閉じ込めたラインナップには、人気キャラクター マリオ・ルイージに加えて、ゲーム内で登場するファイアフラワーやスーパースターなどを、デザインに起用している。

Wpc.人気のビニール傘シリーズ「プラスティックアンブレラ」からは、水中ステージをイメージした柄や、ステージ中のブロックのイラストデザインなどが登場。

マリオ・ルイージのイラストをあしらったスクエア型の「遮光タイニー スーパーマリオブラザーズ」は、防水加工に加えて、UVカット・遮光効果も備えているので、晴雨兼用で使用できる。コンパクトなサイズ感なので持ち運びにもぴったりだ。

他にも、ファイアフラワーやスーパースターの刺繍入り遮光傘や、スーパースターデザインの軽量傘などがラインナップする。

■【詳細】

Wpc.「スーパーマリオブラザーズ」のレイングッズ

発売時期：2021年6月

※2021年3月10日(水)の販売後、再販となった。

取扱店舗：Wpc.心斎橋パルコ店、Wpc.公式オンラインストアほか

＜アイテム例＞

・プラスティックアンブレラ 1,800円＋税

・遮光タイニー スーパーマリオブラザーズ 3,200円＋税

・遮光アイテムスカラップ刺繍 スーパーマリオブラザーズ 2,900円＋税

※ファミリーコンピュータは任天堂の商標。