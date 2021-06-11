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出来高変化率ランキング（9時台）～ラクスル、ALBERTなどがランクイン

2021年6月11日 09:52

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記事提供元：フィスコ


*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ラクスル、ALBERTなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月11日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<1840>* 土屋HD　　　　　 1956400 　150380　 1200.97% 13.56%
<1482>* iシェアーズ　　　　210872 　24572.6　 758.16% 0.34%
<3906>* ALBERT　　　　133400 　34740　 284% -5.58%
<3661>* エムアップHD　　　132400 　49500　 167.47% 9.67%
<7868>* 広済堂　　　　　　　273200 　107960　 153.06% -6.29%
<2035>* 日経VI　　　　　　1430287 　566862.8　 152.32% -2.82%
<3421>* 稲葉製作　　　　　　157100 　62540　 151.2% 0.39%
<8382>* 中国銀　　　　　　　560300 　248620　 125.36% -2.91%
<8367>* 南都銀　　　　　　　89900 　43680　 105.82% -2.02%
<8361>* 大垣銀　　　　　　　127300 　64700　 96.75% -1.49%
<6184>* 鎌倉新書　　　　　　232400 　123300　 88.48% -4.25%
<8957>* 東急RE　　　　　　3653 　2000　 82.65% -1.13%
<2733>* あらた　　　　　　　24500 　13460　 82.02% -1.69%
<8600>* トモニHD　　　　　264600 　148200　 78.54% -1.33%
<6255>* エヌピーシー　　　　2664200 　1500480　 77.56% -4.17%
<8522>* 名銀　　　　　　　　32700 　18480　 76.95% -1.62%
<8338>* 筑波銀行　　　　　　307100 　177700　 72.82% -0.59%
<6947>* 図研　　　　　　　　23800 　13840　 71.97% 0.49%
<8342>* 青森銀　　　　　　　34400 　20740　 65.86% -1.93%
<4436>* ミンカブ　　　　　　766700 　476780　 60.81% 8.19%
<4384>* ラクスル　　　　　　273400 　172060　 58.9% 10.09%
<2980>* SREHD　　　　　168100 　107740　 56.02% 4.88%
<7327>* 第四北越FG　　　　101900 　67400　 51.19% -0.67%
<8558>* 東和銀　　　　　　　142300 　94800　 50.11% -1.12%
<2631>* MXSナスダック100ETF　8051 　5368.6　 49.96% 0.92%
<8068>* 菱洋エレク　　　　　178400 　122340　 45.82% -0.8%
<7337>* ひろぎん　　　　　　685200 　477200　 43.59% -1.21%
<8713>* フィデアHD　　　　509000 　360140　 41.33% -2.46%
<2742>* ハローズ　　　　　　21100 　15160　 39.18% 0.37%
<8341>* 七十七　　　　　　　234800 　168900　 39.02% -2.78%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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