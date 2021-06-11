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*09:52JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ラクスル、ALBERTなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月11日 9:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1840>* 土屋HD 1956400 150380 1200.97% 13.56%
<1482>* iシェアーズ 210872 24572.6 758.16% 0.34%
<3906>* ALBERT 133400 34740 284% -5.58%
<3661>* エムアップHD 132400 49500 167.47% 9.67%
<7868>* 広済堂 273200 107960 153.06% -6.29%
<2035>* 日経VI 1430287 566862.8 152.32% -2.82%
<3421>* 稲葉製作 157100 62540 151.2% 0.39%
<8382>* 中国銀 560300 248620 125.36% -2.91%
<8367>* 南都銀 89900 43680 105.82% -2.02%
<8361>* 大垣銀 127300 64700 96.75% -1.49%
<6184>* 鎌倉新書 232400 123300 88.48% -4.25%
<8957>* 東急RE 3653 2000 82.65% -1.13%
<2733>* あらた 24500 13460 82.02% -1.69%
<8600>* トモニHD 264600 148200 78.54% -1.33%
<6255>* エヌピーシー 2664200 1500480 77.56% -4.17%
<8522>* 名銀 32700 18480 76.95% -1.62%
<8338>* 筑波銀行 307100 177700 72.82% -0.59%
<6947>* 図研 23800 13840 71.97% 0.49%
<8342>* 青森銀 34400 20740 65.86% -1.93%
<4436>* ミンカブ 766700 476780 60.81% 8.19%
<4384>* ラクスル 273400 172060 58.9% 10.09%
<2980>* SREHD 168100 107740 56.02% 4.88%
<7327>* 第四北越FG 101900 67400 51.19% -0.67%
<8558>* 東和銀 142300 94800 50.11% -1.12%
<2631>* MXSナスダック100ETF 8051 5368.6 49.96% 0.92%
<8068>* 菱洋エレク 178400 122340 45.82% -0.8%
<7337>* ひろぎん 685200 477200 43.59% -1.21%
<8713>* フィデアHD 509000 360140 41.33% -2.46%
<2742>* ハローズ 21100 15160 39.18% 0.37%
<8341>* 七十七 234800 168900 39.02% -2.78%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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