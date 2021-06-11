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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：景況判断BSI大企業全産業、英GDP、米ミシガン大学消費者信頼感指数速報など
＜国内＞
08:50 景況判断BSI大企業全産業(4-6月) -4.5
08:50 景況判断BSI大企業製造業(4-6月) 1.6
＜海外＞
15:00 英・GDP(4月) 2.1％
15:00 英・鉱工業生産指数(4月) 2.0％ 1.8％
15:00 英・商品貿易収支(4月) -117.1億ポンド
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 5.25％ 5.00％
21:00 印・鉱工業生産(4月) 126.0％ 22.4％
23:00 米・ミシガン大学消費者信頼感指数速報(6月) 83.0 82.9
英・G7首脳会議(13日まで)
国際エネルギー機関(IEA)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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