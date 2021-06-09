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*10:01JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ペッパー、ワカモトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月9日 9:43 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4512>* ワカモト 2888100 279020 935.09% 8.86%
<3071>* ストリーム 2033900 398840 409.95% -0.53%
<3843>* フリービット 380100 75700 402.11% 0.66%
<4888>* ステラファーマ 2676200 645520 314.58% 10.92%
<7925>* 前澤化 167900 42280 297.11% -1.81%
<6391>* 加地テック 76800 20160 280.95% -3.01%
<9262>* シルバーライフ 140900 48020 193.42% -8.28%
<4996>* クミアイ化 346500 123620 180.29% 6.63%
<3252>* 日商開発 101500 36840 175.52% 0.55%
<3547>* 串カツ田中HD 158100 73220 115.92% 6.74%
<7713>* シグマ光機 291400 139460 108.95% 7.24%
<9612>* ラックランド 63100 31800 98.43% -1.44%
<3397>* トリドールHD 581800 295580 96.83% 6.7%
<4526>* 理ビタミン 93200 51040 82.6% 5.35%
<4767>* TOW 192100 121020 58.73% 1.15%
<2418>* ツカダGHD 584400 402060 45.35% 2.69%
<1413>* ヒノキヤG 25500 19220 32.67% 0.35%
<3091>* ブロンコB 79800 60820 31.21% 2.14%
<3053>* ペッパー 4540800 3477740 30.57% 9.44%
<9287>* JIF 869 669.8 29.74% 0.7%
<7353>* KIYO 24800 19580 26.66% 5.48%
<8508>* Jトラスト 890100 706500 25.99% 4.07%
<4527>* ロート 315200 250880 25.64% 3.2%
<3085>* アークランド 180700 144440 25.1% 1.64%
<3154>* メディアスHD 88200 70740 24.68% -0.56%
<7412>* アトム 507200 409620 23.82% 2.03%
<4251>* 恵和 202700 165360 22.58% 10.29%
<3387>* クリレスHD 781600 641840 21.77% 6.09%
<3636>* 三菱総研 339900 287240 18.33% 0.52%
<3457>* ハウスドゥ 57100 48440 17.88% 1.26%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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