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出来高変化率ランキング（9時台）～ペッパー、ワカモトなどがランクイン

2021年6月9日 10:01

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記事提供元：フィスコ


*10:01JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ペッパー、ワカモトなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月9日　9:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4512>* ワカモト　　　　　 2888100 　279020　 935.09% 8.86%
<3071>* ストリーム　　　　　2033900 　398840　 409.95% -0.53%
<3843>* フリービット　　　　380100 　75700　 402.11% 0.66%
<4888>* ステラファーマ　　　2676200 　645520　 314.58% 10.92%
<7925>* 前澤化　　　　　　　167900 　42280　 297.11% -1.81%
<6391>* 加地テック　　　　　76800 　20160　 280.95% -3.01%
<9262>* シルバーライフ　　　140900 　48020　 193.42% -8.28%
<4996>* クミアイ化　　　　　346500 　123620　 180.29% 6.63%
<3252>* 日商開発　　　　　　101500 　36840　 175.52% 0.55%
<3547>* 串カツ田中HD　　　158100 　73220　 115.92% 6.74%
<7713>* シグマ光機　　　　　291400 　139460　 108.95% 7.24%
<9612>* ラックランド　　　　63100 　31800　 98.43% -1.44%
<3397>* トリドールHD　　　581800 　295580　 96.83% 6.7%
<4526>* 理ビタミン　　　　　93200 　51040　 82.6% 5.35%
<4767>* TOW　　　　　　　192100 　121020　 58.73% 1.15%
<2418>* ツカダGHD　　　　584400 　402060　 45.35% 2.69%
<1413>* ヒノキヤG　　　　　25500 　19220　 32.67% 0.35%
<3091>* ブロンコB　　　　　79800 　60820　 31.21% 2.14%
<3053>* ペッパー　　　　　　4540800 　3477740　 30.57% 9.44%
<9287>* JIF　　　　　　　869 　669.8　 29.74% 0.7%
<7353>* KIYO　　　　　　24800 　19580　 26.66% 5.48%
<8508>* Jトラスト　　　　　890100 　706500　 25.99% 4.07%
<4527>* ロート　　　　　　　315200 　250880　 25.64% 3.2%
<3085>* アークランド　　　　180700 　144440　 25.1% 1.64%
<3154>* メディアスHD　　　88200 　70740　 24.68% -0.56%
<7412>* アトム　　　　　　　507200 　409620　 23.82% 2.03%
<4251>* 恵和　　　　　　　　202700 　165360　 22.58% 10.29%
<3387>* クリレスHD　　　　781600 　641840　 21.77% 6.09%
<3636>* 三菱総研　　　　　　339900 　287240　 18.33% 0.52%
<3457>* ハウスドゥ　　　　　57100 　48440　 17.88% 1.26%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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