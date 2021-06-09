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NY為替：【NY午前外為概況】ドル・円は109円28銭から109円51銭で推移

2021年6月9日 01:03

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記事提供元：フィスコ


*01:03JST NY為替：【NY午前外為概況】ドル・円は109円28銭から109円51銭で推移
　8日のニューヨーク午前の外為市場でドル・円は、109円28銭まで下落後、109円51銭まで上昇した。米財務省の3年債入札を控えて10年債利回りが一時1.51％台に下げ、ドル売りが先行。その後、4月JOLT求人件数の過去最高更新を受けてドル買いが盛り返した。


　ユーロ・ドルは1.2171ドルから1.2193ドルでもみ合い。ユーロ・円は133円14銭まで下落後、133円42銭まで上昇した。ドイツの4月鉱工業生産の落ち込みや6月ZEW景気期待指数の予想下振れを受けてユーロ売りが先行した。


　ポンド・ドルは1.4121ドルから1.4159ドルで上下。ドル・スイスフランは0.8952フランから0.8972フランでもみ合った。《KK》

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