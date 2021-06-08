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記事提供元：フィスコ
*21:51JST NY為替：【市場反応】カナダ・4月貿易収支、カナダドル売り気味
日本時間8日午後9時30分に発表されたカナダ・4月貿易収支は予想を上回り、+5.9億加ドルとなった。
予想外の黒字転換となったが、発表後、カナダドル・円は90円45銭-55銭、ドル・カナダドルは1.2071レベルから1.2084レベルで推移しており、カナダドルは売られ気味。NY原油先物が前日比0.40ドル安で推移している。
【経済指標】
・カナダ・4月貿易収支：+5.9億加ドル（予想：-7.0億加ドル、3月：-13.5億加ドル←-11.4億加ドル）《KK》
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