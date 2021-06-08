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6/8の強弱材料

2021年6月8日 08:30

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記事提供元：フィスコ


*08:30JST 6/8
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29019.24、+77.72）
・ナスダック総合指数は上昇（13881.72、+67.23）
・シカゴ日経225先物は上昇（29140、大阪比+120）
・VIX指数は変わらず（16.42、±0.00）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・NYダウは下落（34630.24、-126.15）
・1ドル109円20-30銭
・SOX指数は下落（3191.66、-22.49）
・米原油先物は下落（69.23、-0.39）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・毎月勤労統計（4月）
・国内総生産（GDP）改定値（1-3月）
・国際収支（4月）
・銀行貸出動向（5月）
・倒産件数（5月）
・景気ウオッチャー調査（5月）
・雨宮日銀副総裁が講演
・独鉱工業生産指数（4月）
・独ZEW期待指数（6月）
・ユーロ圏GDP確定値（1-3月）
・米貿易収支（4月）
・米JOLT求人件数（4月）
・国際オリンピック委員会（IOC）理事会《ST》

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