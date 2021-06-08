

*08:30JST 6/8

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29019.24、+77.72）

・ナスダック総合指数は上昇（13881.72、+67.23）

・シカゴ日経225先物は上昇（29140、大阪比+120）

・VIX指数は変わらず（16.42、±0.00）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34630.24、-126.15）

・1ドル109円20-30銭

・SOX指数は下落（3191.66、-22.49）

・米原油先物は下落（69.23、-0.39）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・毎月勤労統計（4月）

・国内総生産（GDP）改定値（1-3月）

・国際収支（4月）

・銀行貸出動向（5月）

・倒産件数（5月）

・景気ウオッチャー調査（5月）

・雨宮日銀副総裁が講演

・独鉱工業生産指数（4月）

・独ZEW期待指数（6月）

・ユーロ圏GDP確定値（1-3月）

・米貿易収支（4月）

・米JOLT求人件数（4月）

・国際オリンピック委員会（IOC）理事会《ST》