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記事提供元：フィスコ
*12:14JST 【M&A速報：2021/06/04（1）】Link-U、コンテンツ翻訳事業等の米Comikey Mediaと資本業務提携
■Link-U<4446>、アジアのマンガコンテンツの翻訳・ローカライズ事業の米Comikey Mediaと資本業務提携
■大阪大学ベンチャーキャピタル、九大発ベンチャーで新規細胞医薬品開発のガイアバイオメディシンに1億円を出資
■オンライン診察サービス展開のネクイノ、アカツキ<3932>から資金調達を実施
■徳島大学発ベンチャーでレーザ・プラズマ技術を用いた計測関連研究のSmart Laser & Plasma Systems、5000万円の資金調達を実施
■日本精機<7287>、北米域拠点を再編 メキシコ子会社3社の合併など
■サッポロHD<2501>傘下のスリーマン、アルコール入り炭酸飲料「ハードセルツァー」を手がけるカナダの酒類メーカーアウェアビバレッジズを買収
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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