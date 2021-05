スウォッチ“NASA＆宇宙服”着想の腕時計、“宇宙飛行士のジャンプスーツ”イメージなど

スウォッチ(Swatch)からNASAと宇宙服から着想を得た腕時計「スペース コレクション」が登場。2021年6月3日(木)より全国のスウォッチストアにて発売される。

■“NASA&宇宙服”着想の腕時計

「スペース コレクション」では、NASAや宇宙飛行士が着ている宇宙服からインスピレーションを得た5種類の腕時計を展開する。

■“白い宇宙服”をイメージ

「ビッグ ボールド クロノ(BIG BOLD CHRONO) EXTRAVEHICULAREXTRAVEHICULAR」は、アイコニックな白の宇宙服をイメージした腕時計。ホワイトをベースに、クラウンやプッシャー、インデックスなどにレッドとブルーを採用し、アクセントを効かせた。クロノグラフには、一般的な12時位置のアワーマーカーではなく、ロケットの打ち上げのカウントダウンを意識して、ラスト10秒間をレッドで強調。ベルトには、NASAのロゴをシックなブラックでデザインした。

■“カボチャ”の宇宙服を表現

「ビッグ ボールド クロノ ローンチ(LAUNCH)」は、“カボチャ”の宇宙服としても知られる、宇宙飛行士が宇宙への上昇時に着用する服「アドバンスド・クルー・エスケープ・スーツ」にインスパイアされたデザイン。アイコニックな明るいオレンジは、ベゼルやストラップに反映させた。

■“宇宙飛行士のジャンプスーツ”着想

宇宙飛行士が記者会見など日常的に着用するジャンプスーツから着想を得た腕時計「ビッグ ボールド ジャンプスーツ」もラインナップ。鮮やかなブルーをベースに、差し色としてレッドやホワイトを取り入れた。いずれも、ケースには弾力性に優れたシルクのような手触りの「バイオセラミック(BIOCERAMIC)」が採用されている。

■スケルトンケースの腕時計も

さらに、スケルトンケースの「 TAKE ME TO THE MOON 'GENT」やミラー効果のあるダイヤルをあしらった「SPACE RACE 'NEW GENT'」も発売する。

【詳細】

「スペース コレクション」

発売日・取扱店舗:

・2021年6月3日(木):全国のスウォッチストア

・2021年6月8日(火):スウォッチオンラインストア

アイテム:

・BIG BOLD CHRONO EXTRAVEHICULAR SB04Z400 19,800円(税込)

・BIG BOLD CHRONO LAUNCH SB04Z400 19,800円(税込)

・BIG BOLD JUMPSUIT 15,400円(税込)

・SPACE RACE SUOZ339 NEW GENT 12,100円(税込)

・TAKE ME TO THE MOON GENT GZ355 10,450円(税込)

【問い合わせ先】

スウォッチ コール

TEL:0570-004-007