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セキュアヴェ　大幅に続伸、24年3月期の営業利益目標1.35億円、営業利益率は10.0％へ／新興市場スナップショット

2021年5月31日 09:58

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記事提供元：フィスコ


*09:58JST <3042> セキュアヴェ 344 +28
大幅に続伸。24年3月期の営業利益目標を1.35億円（21年3月期の実績は0.33億円）とする中期経営計画を発表している。営業利益率の目標は10.0％（同2.8％）。情報システム事業で既存パートナーとの連携強化や新規パートナーの獲得に取り組む。人材派遣事業では積極的に採用・教育活動を行い、情報セキュリティ対策と情報セキュリティエンジニア派遣を一体化したハイブリッドサービスの提供を提案していく。《FA》

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