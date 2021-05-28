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*20:14JST 28日の日本国債市場概況：債券先物は151円43銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円53銭 高値151円53銭 安値151円41銭 引け151円43銭
売買高総計26572枚
2年 424回 -0.135％
5年 147回 -0.100％
10年 362回 0.075％
20年 176回 0.445％
28日の債券先物6月限は、弱含み。151円53銭で取引を開始し、午後の取引で151円41銭
まで売られた。現物債の取引では、10年以降の気配が相対的にやや甘くなった。
＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は1.62％、30年債は2.30％近辺で推移。債券利回りは、
下げ渋り。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.16％、英国債は0.81％、オーストラリア10年債は1.68％、NZ10年債は
1.83％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・5月景況感指数（予想：112.1、4月：110.3）
・21:30 米・4月個人所得（前月比予想：-14.3％、3月：+21.1％）
・21:30 米・4月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.5％、3月：+4.2％）
・21:30 米・4月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.9％、3月：+1.8％）
・21:30 米・4月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.7％、3月：+1.3％）
・22:45 米・5月シカゴ購買部協会景気指数（予想：68.0、4月：72.1）
・23:00 米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：83.0、速報値：
82.8）
・バイデン米大統領が2022年度予算教書全容発表
・G7財務相・中央銀行総裁会議（オンライン）
（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》
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