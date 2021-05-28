

*20:14JST 28日の日本国債市場概況：債券先物は151円43銭で取引終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年6月限

寄付151円53銭 高値151円53銭 安値151円41銭 引け151円43銭

売買高総計26572枚

2年 424回 -0.135％

5年 147回 -0.100％

10年 362回 0.075％

20年 176回 0.445％



28日の債券先物6月限は、弱含み。151円53銭で取引を開始し、午後の取引で151円41銭

まで売られた。現物債の取引では、10年以降の気配が相対的にやや甘くなった。

＜米国債概況＞

2年債は0.15％、10年債は1.62％、30年債は2.30％近辺で推移。債券利回りは、

下げ渋り。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.16％、英国債は0.81％、オーストラリア10年債は1.68％、NZ10年債は

1.83％。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・5月景況感指数（予想：112.1、4月：110.3）

・21:30 米・4月個人所得（前月比予想：-14.3％、3月：+21.1％）

・21:30 米・4月個人消費支出(PCE)（前月比予想：+0.5％、3月：+4.2％）

・21:30 米・4月コアPCE価格指数（前年比予想：+2.9％、3月：+1.8％）

・21:30 米・4月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.7％、3月：+1.3％）

・22:45 米・5月シカゴ購買部協会景気指数（予想：68.0、4月：72.1）

・23:00 米・5月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：83.0、速報値：

82.8）

・バイデン米大統領が2022年度予算教書全容発表

・G7財務相・中央銀行総裁会議（オンライン）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》