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記事提供元：フィスコ
*08:16JST 5/28
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34464.64、+141.59）
・シカゴ日経225先物は上昇（28850、大阪比+320）
・1ドル109円80-90銭
・SOX指数は上昇（3159.27、+18.29）
・VIX指数は低下（16.74、-0.62）
・米原油先物は上昇（66.85、+0.64）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28549.01、-93.18）
・ナスダック総合指数は下落（13736.28、-1.72）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の大幅な遅れ
留意事項
・東京都区部消費者物価指数（5月）
・有効求人倍率（4月）
・失業率（4月）
・国債買いオペ
・ユーロ圏景況感指数（5月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）
・米個人所得（4月）
・米個人消費支出（4月）
・米卸売在庫（4月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（5月）
・米ミシガン大学消費者マインド指数確報値（5月）
・米バイデン大統領が2022年度予算教書発表
・主要7カ国（G7）財務相中央銀行総裁会議《ST》
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