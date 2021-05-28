

*08:16JST 5/28

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34464.64、+141.59）

・シカゴ日経225先物は上昇（28850、大阪比+320）

・1ドル109円80-90銭

・SOX指数は上昇（3159.27、+18.29）

・VIX指数は低下（16.74、-0.62）

・米原油先物は上昇（66.85、+0.64）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28549.01、-93.18）

・ナスダック総合指数は下落（13736.28、-1.72）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の大幅な遅れ

留意事項

・東京都区部消費者物価指数（5月）

・有効求人倍率（4月）

・失業率（4月）

・国債買いオペ

・ユーロ圏景況感指数（5月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）

・米個人所得（4月）

・米個人消費支出（4月）

・米卸売在庫（4月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（5月）

・米ミシガン大学消費者マインド指数確報値（5月）

・米バイデン大統領が2022年度予算教書発表

・主要7カ国（G7）財務相中央銀行総裁会議《ST》