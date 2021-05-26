ケンコーマヨネーズは27日朝、立会外取引による自社株買いを実施

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■取得上限株式数は15万株(発行済株式総数の0.91%)
ケンコーマヨネーズ<2915>(東1)は5月26日の16時30分、立会外取引による自己株式の買付(自社株買い)を発表し、27日午前8時45分に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNet-3)に買付を委託するとした。
取得する株式の総数(上限)は15万株(自己株式を除く発行済株式総数の0.91%)、取得総額(上限)は2億5500万円。買付価額は1700円(5月26日の終値、最終特別気配を含む)。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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