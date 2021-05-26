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出来高変化率ランキング（9時台）～カイノス、ジーニーなどがランクイン

2021年5月26日 09:47

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記事提供元：フィスコ


*09:47JST 出来高変化率ランキング（9時台）～カイノス、ジーニーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[5月26日　9:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4556>* カイノス　　　　　 1447900 　253340　 471.52% 16.39%
<2521>* 上場米HE　　　　　1808610 　394254　 358.74% -0.34%
<2345>* クシム　　　　　　　250700 　88020　 184.82% 6.63%
<4471>* 三洋化　　　　　　　85200 　31140　 173.6% 4.65%
<9057>* 遠州トラック　　　　69100 　25860　 167.21% -1.4%
<3540>* Ciメディカル　　　67700 　27380　 147.26% -7.63%
<2517>* MXSJリートコア　295950 　128962　 129.49% -0.16%
<3990>* UUUM　　　　　　193100 　89460　 115.85% 4.19%
<7315>* IJTT　　　　　　319300 　177340　 80.05% 6.28%
<4174>* J−アピリッツ　　　20400 　12280　 66.12% 1.17%
<6538>* キャリアIND　　　197300 　128380　 53.68% 3.06%
<7859>* アルメディオ　　　　7374700 　4956720　 48.78% 20.1%
<7238>* 曙ブレーキ　　　　　2445300 　1841460　 32.79% -3.93%
<8892>* 日本エスコン　　　　195700 　149880　 30.57% 1.8%
<6709>* 明星電　　　　　　　107800 　82620　 30.48% 3.53%
<4997>* 日農薬　　　　　　　100000 　78900　 26.74% -3.01%
<7921>* TAKARAC　　　81600 　72420　 12.68% -0.49%
<8613>* 丸三証　　　　　　　189700 　169300　 12.05% 2.42%
<7487>* 小津産業　　　　　　37200 　33820　 9.99% -0.92%
<6564>* ミダック　　　　　　84700 　77500　 9.29% 4.97%
<9765>* オオバ　　　　　　　46600 　43400　 7.37% -2.62%
<8966>* 平和RE　　　　　　2968 　2958　 0.34% -0.36%
<7725>* インターアク　　　　76900 　84960　 -9.49% 4.42%
<9278>* ブックオフGHD　　57100 　63240　 -9.71% -0.7%
<1377>* サカタのタネ　　　　216700 　240740　 -9.99% -0.27%
<6562>* ジーニー　　　　　　291900 　324540　 -10.06% 2.19%
<3544>* サツドラHD　　　　8200 　9340　 -12.21% -1.98%
<3349>* コスモス薬品　　　　167000 　191740　 -12.9% 1.17%
<9467>* アルファポリス　　　21600 　24840　 -13.04% 3.1%
<4689>* ZHD　　　　　　　12656400 　14627220　 -13.47% 3.54%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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