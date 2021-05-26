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*09:47JST 出来高変化率ランキング（9時台）～カイノス、ジーニーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [5月26日 9:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4556>* カイノス 1447900 253340 471.52% 16.39%
<2521>* 上場米HE 1808610 394254 358.74% -0.34%
<2345>* クシム 250700 88020 184.82% 6.63%
<4471>* 三洋化 85200 31140 173.6% 4.65%
<9057>* 遠州トラック 69100 25860 167.21% -1.4%
<3540>* Ciメディカル 67700 27380 147.26% -7.63%
<2517>* MXSJリートコア 295950 128962 129.49% -0.16%
<3990>* UUUM 193100 89460 115.85% 4.19%
<7315>* IJTT 319300 177340 80.05% 6.28%
<4174>* J−アピリッツ 20400 12280 66.12% 1.17%
<6538>* キャリアIND 197300 128380 53.68% 3.06%
<7859>* アルメディオ 7374700 4956720 48.78% 20.1%
<7238>* 曙ブレーキ 2445300 1841460 32.79% -3.93%
<8892>* 日本エスコン 195700 149880 30.57% 1.8%
<6709>* 明星電 107800 82620 30.48% 3.53%
<4997>* 日農薬 100000 78900 26.74% -3.01%
<7921>* TAKARAC 81600 72420 12.68% -0.49%
<8613>* 丸三証 189700 169300 12.05% 2.42%
<7487>* 小津産業 37200 33820 9.99% -0.92%
<6564>* ミダック 84700 77500 9.29% 4.97%
<9765>* オオバ 46600 43400 7.37% -2.62%
<8966>* 平和RE 2968 2958 0.34% -0.36%
<7725>* インターアク 76900 84960 -9.49% 4.42%
<9278>* ブックオフGHD 57100 63240 -9.71% -0.7%
<1377>* サカタのタネ 216700 240740 -9.99% -0.27%
<6562>* ジーニー 291900 324540 -10.06% 2.19%
<3544>* サツドラHD 8200 9340 -12.21% -1.98%
<3349>* コスモス薬品 167000 191740 -12.9% 1.17%
<9467>* アルファポリス 21600 24840 -13.04% 3.1%
<4689>* ZHD 12656400 14627220 -13.47% 3.54%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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