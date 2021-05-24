

*09:40JST 大有機化---大幅続伸、業績及び配当予想の上方修正や新規設備建設が手掛かり

大有機化<4187>は大幅続伸。21日取引終了後に21年11月期業績予想を上方修正しており、好感する買いを集めているようだ。営業利益は前年同期比30.5％増の58.00億円予想。前回予想の同2.4％増の45.50億円から27％程度引き上げた。自動車塗料用や光学材料向け製品の販売が回復したことに加え、半導体向けなどの需要が好調。年間配当は48円から50円へ増額（前期は46円）。また、半導体関連材料の新規設備建設も発表しており、関心が向いているようだ。《YN》