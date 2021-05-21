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【M&A速報：2021/05/21（2）】インテージHD傘下のインテージ、リサーチ・アンド・イノベーションを買収

2021年5月21日 17:19

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記事提供元：フィスコ


*17:19JST 【M&A速報：2021/05/21（2）】インテージHD傘下のインテージ、リサーチ・アンド・イノベーションを買収
■インテージHD<4326>傘下のインテージ、レシートがお金にかわるアプリ「CODE」運営のリサーチ・アンド・イノベーションを買収

■富士テクノソリューションズ<2336>、単独株式移転により持株会社体制に移行

■ランシステム<3326>、アニヴェルセルHOLDINGSなどを割当先として第三者割当増資を実施

■フェローテックHD<6890>、環境・健康を志向した高級デザイン家電開発のカドー(cado)と資本業務提携

■ヒビノ<2469>、業務用映像・音声機器レンタルサービス提供孫会社のヒビノベスコを吸収合併

■メディカルシステムネットワーク<4350>、子会社のひまわり看護ステーションを吸収合併

■イーグル工業<6486>、半導体製造装置向け高機能Oリング生産子会社のESMを吸収合併

■三桜工業<6584>、中期経営計画を発表

■本田技研工業<7267>、福利厚生サポート事業のホンダ開発を株式交換により完全子会社化

■コロワイド<7616>、中期経営計画を発表

■エムティーアイ<9438>、子会社の母子モに母子手帳アプリ「母子モ」関連事業を移管

■エムティーアイ<9438>、子会社のルナルナメディコに婦人科・産婦人科向け診療サポート「ルナルナメディコ」関連事業を移管

■ソフトバンクグループ<9984>、子会社のネットカルチャー合同会社を吸収合併

■二次交通に特化したモビリティプラットフォーム運営のRYDE、SV-FINTECH Fundなどから資金調達を実施

■大阪大学ベンチャーキャピタル、「OUVC2号ファンド」を総額106.5億円でファイナルクローズ

■小田急電鉄<9007>、子会社の小田急不動産にリノベーション付き住宅サブリース事業を移管

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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