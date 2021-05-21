

*08:24JST 5/21

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28098.25、+53.80）

・NYダウは上昇（34084.15、+188.11）

・ナスダック総合指数は上昇（13535.74、+236.00）

・シカゴ日経225先物は上昇（28230、大阪比+140）

・SOX指数は上昇（3066.11、+78.84）

・VIX指数は低下（20.67、-1.51）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・1ドル108円70-80銭

・米原油先物は下落（62.05、-1.31）

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の大幅な遅れ

留意事項

・全国消費者物価指数（4月）

・製造業PMI（5月）

・食品スーパー売上高（4月）

・豪小売売上高（4月）

・英小売売上高指数（4月）

・英製造業PMI（5月）

・独製造業PMI（5月）

・ユーロ圏製造業PMI（5月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）

・米製造業PMI（5月）

・米中国古住宅販売件数（4月）

・米韓首脳会談

・ユーロ圏財務相会合

・欧州連合（EU）財務相理事会（22日まで）《ST》