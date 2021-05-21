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5/21の強弱材料

2021年5月21日 08:24

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記事提供元：フィスコ


*08:24JST 5/21
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28098.25、+53.80）
・NYダウは上昇（34084.15、+188.11）
・ナスダック総合指数は上昇（13535.74、+236.00）
・シカゴ日経225先物は上昇（28230、大阪比+140）
・SOX指数は上昇（3066.11、+78.84）
・VIX指数は低下（20.67、-1.51）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・1ドル108円70-80銭
・米原油先物は下落（62.05、-1.31）
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の大幅な遅れ

留意事項
・全国消費者物価指数（4月）
・製造業PMI（5月）
・食品スーパー売上高（4月）
・豪小売売上高（4月）
・英小売売上高指数（4月）
・英製造業PMI（5月）
・独製造業PMI（5月）
・ユーロ圏製造業PMI（5月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（5月）
・米製造業PMI（5月）
・米中国古住宅販売件数（4月）
・米韓首脳会談
・ユーロ圏財務相会合
・欧州連合（EU）財務相理事会（22日まで）《ST》

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