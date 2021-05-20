Fringe81　ストップ高買い気配、Sansanと資本業務提携契約を再締結、A種優先株発行で38億円調達／新興市場スナップショット



*10:36JST <6550> Fringe81 401 カ -

ストップ高買い気配。Sansan<4443>と資本業務提携契約を再締結すると発表している。コラボレーション改善クラウドのUniposで中長期的にSansanとプロダクト連携することを検討するほか、Sansanの広告配信システムの開発を受託する。Sansanと日本政策投資銀行に対してA種優先株をそれぞれ1900株割り当てる。調達資金の約38億円はUniposの開発投資などに充てる。また、10月1日付で商号を「Unipos」に変更する。《FA》